Ağızlıksız gezen yasaklı ırk köpek sokakta adama saldırdı! Olaya polis müdahale etti... Polise "vurma" diyerek feryat etti

Sosyal medyada gündem olan İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde ağızlıksız gezmesi yasak olan bir köpek ırkının sokak ortasında bir vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin yeri ve tarihine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Köpeğin bacağından ısırdığı adam can havliyle kendisini kurtarmaya çalışırken çevredekiler de yardım etti. Ancak köpeğin adamı bırakmaması üzerine polis duruma bu kez silahıyla müdahale etti.

PEŞPEŞE TETİĞE BASTI

Peş peşe tetiğe basan polis memuru köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. O anlarda olay yerinde bulunan bir kadının polis memuruna 'Vurma' diye bağırdığı duyuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.