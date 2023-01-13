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Ağzınıza bile sürmeyin! İçindeki bakteriler tuvaletten çok daha fazla

13.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevdiğimiz kişilerle oturduğumuz kafelerde çok sayıda hazır yiyecek ve içecek tüketiyoruz. Dışarıda yediğimiz ve içtiğimiz birçok gıda sağlığımızı tehlikeye atıyor. Yapılan araştırmalarda dışarıda sık sık tükettiğimiz bir içeceğin içerisindeki bakterilerin tuvaletten bile fazla olduğu öğrenildi.

Ağzınıza bile sürmeyin! İçindeki bakteriler tuvaletten çok daha fazla

Yaz kış tüketilen soğuk içecekler içimizi ferahlatıyor. Dışarıda ev yapımı olarak satılan birçok içeceğin katkı maddeli olduğu biliniyor. Bu içeceklerin içerisindeki katkı maddeleri sağlığı önemli ölçüde riske atıyor. Ancak içeceklerin tehlikeleri bunlarla sınırlı kalmıyor. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada kafeler ve fast food restoranlarındaki içeceklerin içindeki bakterilerin miktarı mide bulandırdı.

BUZ MAKİNELERİ YETERİ KADAR TEMİZLENMİYOR

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Yeni bir çalışmada, kafelerdeki ve fast food restoranlarındaki buzun bakteriler için gerçek bir üreme alanı olduğu kanıtlandı. Bir içeceğin içerisinde ortalama olarak klozetteki sudan daha fazla bakteri var. Bunun nedeni kafelerin ve fast food restoralarının buz makinelerinin tuvaletlerden daha az temizlenmesinin bir sonucudur.

İÇECEĞİNİZE EKLETTİĞİNİZ LİMONA DİKKAT

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Bir çalışma ayrıca, hepimizin sipariş ettiği içeceğin, bir bardak su veya bir dilim limonlu gazoz gibi en fazla bakteriyi barındırdığını gösterdi. Araştırmacılar 21 restorandan 76 limon dilimini test ettiler ve yüzde 70'inin veya 53 dilimin bakteri bulaştığını buldular. Bu konudaki en kapsamlı araştırma olmasa da bardağa aldığınız limon diliminin önceden kesilmiş olduğunu ve bu meyvelerin ideal bir ortam olan oda sıcaklığında plastik kaplarda bekletildiğini de fark edebilirsiniz. Bu da bakteriler için uygun bir ortam sağlıyor. Araştırma, bu bakterilerin kaynağını net olarak ortaya koymadı ancak bu bakterilerin alkollü içeceklerde yaşayamadığını ve çoğalamadığını ortaya çıkardı.

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