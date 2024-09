Ahmet Çakar'ın yıllar önce linçlediği Türkiye güzeli ortaya çıktı! "Bahsi geçen kişi benim" dedi İdil Bilgen'e destek verdi...

24 yaşındaki İdil Bilgen'in Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilmesinin ardından sular bir türlü durulmadı. Bilgen'e sosyal medyada eleştiri yağdı. Çağla Şıkel, Nebahat Çehre, Azra Akın gibi ünlü isimler Bilgen'i destekleseler de bazı isimler de olumsuz yorumlarla gündeme dahil oldu.

O isimlerden biri de Ahmet Çakar'dı. Çakar'ın yer aldığı bir video sosyal medyada gündem oldu. 'Ben kızımıza çirkin demiyorum; sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama Türk genç kızını güzel olarak temsil etmesi… Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be!' sözleriyle tepki çekmişti.

Kısa bir süre sonra ise Çakar, bu yorumu eski bir Türkiye güzeli için yaptığını söyledi. Kendini şu sözlerle savundu: 'Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım bu yaklaşık altı yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi.'

O TÜRKİYE GÜZELİ ORTAYA ÇIKTI!

Ahmet Çakar'ın bu açıklamasının ardından o güzelin kim olduğu merak edildi. 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör olduğunu ortaya çıktı. İdil Bilgen'in yanında olduğunu belirten Uzgör, 'Burada bahsi geçen kişi benim, 6 yıl önce Top Model of the World’de Türkiye yi temsil ettim. Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen’e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linçe dönüşmemeli.' dedi.

ECEM UZGÖR KİMDİR?

Ecem Uzgör 25 yaşında Bursa doğumludur. 8 yıldır Londra'da yaşamakta olan, Roehampton Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği okumuş. İngilizce ve İspanyol dili bilmektedir. 11 yaşından beri keman çalmaktadır, Yalova orkestasında 3 yıl yer almıştır. Ayrıca Londra da 1 yıl boyunca Cinderella müzikali ve Godspell müzikalinde rol almıştır. Lise eğitiminden sonra azimle çalışarak kendini hem müzikal anlamda geliştirmeye devam etmiş ve Londra'da bulundan Roehampton Üniversitesi'nde burslu eğitim kazanmıştır.Dünyaca ünlü Elite Model'ın kendisini keşfetmesi ile London Fashion Week, Pakistan Fashion Week, Essex Fashion Week, Harrods Catwalk Show gibi pek çok defilede modellik yapmıştır. Miss Asia Pacific World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Yarışmaya 40 ülke katılmıştır. Yarışmanın ardından şarkıcılığa adım atmıştır.