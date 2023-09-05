HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ahmet Hakan canlı yayında yüzük ve bastonun fiyatını sorunca... Cübbeli Ahmet'ten itiraf! 'Hepsini o seçiyor...'

Ahmet Hakan canlı yayında yüzük ve bastonun fiyatını sorunca... Cübbeli Ahmet'ten itiraf! 'Hepsini o seçiyor...'

05.09.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuk olduğu TV programlarında söyledikleriyle gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, dün akşam da Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Halil Konakçı isimli kişinin dini söylemlerini yorumlayan Ahmet Hoca, 'Kıyafetlerimi eşim seçer lafı uzatmaya gerek yok ben laf dinlerim' dedi. Ahmet Hoca'dan Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu itirafı da geldi.

Ahmet Hakan canlı yayında yüzük ve bastonun fiyatını sorunca... Cübbeli Ahmet'ten itiraf! 'Hepsini o seçiyor...'

Ahmet Hakan, Halil Konakçı'nın söylemlerini eleştirince bu konu hakkında da yorum yapan Cübbeli Ahmet Hoca, 'Doğruların konuşulmasının mekanı zemini vardır. Üslup çok önemli. Üslubunu daha da düzeltmesi lazım.' dedi.

CÜBBELİ AHMET HOCA: 'İSTİNYE'DEKİ EVİMİZE SIK SIK GELİRLERDİ...'

'Saadet Partili vatandaşlar bana kızmaz da yönetim çok kızıyor. Erbakan Hoca ile aramız çok iyiydi. Tayyip Bey o zaman il başkanıydı. Gelirdi giderdi. Bizim evlerde ocaklarda çok siyaset konuşulur. Biz o dönem İstinye'de yaşıyorduk. Başbuğ Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu hep babamın eve gelirdi. ey Orada toplantılar yaparlardı.
İsmail Saymaz bana sürekli siyaset konuşuyorsun diyor. Ya kardeşim ne konuşayım. Bu konular milli konular. Ahmet Davutoğlu için söyledim HDP ile iş tutmayın, 2-3 rey alacağız diye. Şimdi bu milli konu dini takvasını kendisi bilir.

cübbeli

AHMET HAKAN, YÜZÜK VE BASTONUN FİYATINI SORUNCA...

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kıyafetleriyle ilgili yorumda bulunurken bastonunun ve yüzüğünün çok dikkat çekici olduğunu belirtti. Kapalıçarşı'dan aldığını belirten Ahmet Hoca 'Pahalı değil işçiliği var. Altın değil, gümüşü de 4-5 gram. Bastonu de Medine'den hediye getirdiler.

100 liraya almıştık bastonu pahalı değil. Kıyafetlerimi eşim seçiyor. 2-3 seçenek hazırlıyor eşim. Eskiden bir havam vardı, şimdi doğallıktan devam ediyoruz. Bu cübbe olmadı dese laf dinlerim. Mevzuyu uzatmamak lazım ben laf dinlerim.'

İlginizi Çekebilir

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü! Whatsapp paylaşımları ortaya çıktı…

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü! Whatsapp paylaşımları ortaya çıktı…

Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"

Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"

 ''Milli Takım'da oynamasını istemiyorum''

''Milli Takım'da oynamasını istemiyorum''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erbakan'dan 'balkon' konuşması hazırlığı!Erbakan'dan 'balkon' konuşması hazırlığı!
Bilecik'te ölüm arazisi: Diri diri gömülen cesedi yalnız değilmiş!Bilecik'te ölüm arazisi: Diri diri gömülen cesedi yalnız değilmiş!
Barış Yarkadaş çok sinirlendi: "Boş yapma Hacı"Barış Yarkadaş çok sinirlendi: "Boş yapma Hacı"
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.