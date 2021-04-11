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Ahmet Hakan Hande Sarıoğlu'na köşesinden yanıt verdi! Sarıoğlu 'yalaka' dedi

11.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Hakan Hande Sarıoğlu'nun sözlerinden sonra ünlü spikere "Avam" dedi. Sarıoğlu ise bu sözlere "Yalaka" diyerek yanıt verdi.

Ahmet Hakan Hande Sarıoğlu'na köşesinden yanıt verdi! Sarıoğlu 'yalaka' dedi

Hande Sarıoğlu ve Ahmet Hakan arasındaki gerilim sürüyor. Ahmet Hakan, oryantal yaptığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı için Habertürk'teki spor spikerliği görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu'na köşesinden yanıt vererek "Avam" dedi.

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Hande Sarıoğlu ise bu söze karşı da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü spiker sert sözlerle Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

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Sarıoğlu paylaşımında "Yalaka köşesinden bir şeyler yazmış ama birilerinin gölgesindeki köşesinden. Gram karakter duruşu olmayan kukla..." dedi.

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Ahmet Hakan
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