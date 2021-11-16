Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya mesajları, şarkıları, sözleri ve şiirleri...

Türk halk müziği sanatçısı Ahmet Kaya vefatının 20. yılında hayranları tarafından anılıyor. 43 yaşında vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatı araştırma konusu oldu. Peki Ahmet Kaya kimdir?

AHMET KAYA KİMDİR?

Ahmet Kaya, 1957 senesinde Malatya'da Kürt kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Adıyamanlı olduğu bilinen Kaya'nın babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okumuştur. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanışmış ve okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başlamıştır. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi sebebiyle 1972 yılında İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç etmişlerdir ve sonrasında okulu bırakmak zorunda kalmıştır. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yapmıştır. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşamıştır.

On altı yaşında yasadışı afiş basmaktan hapse atılan isim daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimleri Derneği'nin çalışmalarına katılmıştır. Bu çalışmaları sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanışma fırsatı bulmuş ve ardından Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söylemiştir. 1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı, bu arada askeri orkestrada müzik çalışmalarına devam eden Ahmet Kaya, askerden döndükten sonra Emine adlı ilk eşiyle evlenmiş ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğmuştur. Fakat bu evliliği uzun sürmemiştir. Daha sonra Yusuf Hayaloğlu'nun kız kardeşi Gülten Hayaloğlu ile evlenmiştir. Bu ikinci evliliğinden, 1987 yılında ikinci kızı Melis dünyaya gelmiştir.

AHMET KAYA SÖZLERİ

Ahmet Kaya şarkılarında geçen güzel sözlerden bazıları şöyle;

Bitti demedi, hoşçakal demedi, elveda da demedi...Allah'a emanet ol hiç demedi, helallik bile istemedi. Gitti sadece gitti. Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle. Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur… Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık. Uyku tutmuyor gözüm... Anılar sıraya girdi. Ben senin sokağına ulaşamam dardayım... O masum gözlerine bakamam firardayım... Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe, yine de bu yangını söndüremedim. Ne Diyarbakır anladı beni ne de SEN...Oysa çok sevmiştim ikinizi de bilsen. Hüzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz hepsi bu... Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz! İhanetin zincirini tutan utansın. Dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme. Beni bilimle anla iki gözüm felsefeyle anla ve tarihle yargıla. Parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur..

AHMET KAYA ŞARKI SÖZLERİ-ŞİİRLERİ

Ahmet Kaya - Acılara Tutunmak sözleri



Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de

Elleri çığlık çığlık yanyana iki dünya

İkimiz iki dağdan

İki hırçın su gibi akıp gelmiştik

Buluşmuştuk bir kavşakta

Unutmuştuk ayrılığı

Yok saymıştık özlemeyi

Şarkımıza dalmıştık

Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde

Acı çekmek özgürlükse

Özgürüz ikimiz de.

O yuvasız çalıkuşu

Bense kafeste kanarya.

O dolaşmış daldan dala

Savurmuş yüreğini

Ben bölmüşüm yüreğimi

Başkaldıran dizelere

Aramakmış oysa sevmek

Özlemekmiş oysa sevmek

Bulup bulup yitirmekmiş

Düşsel bir oyuncağı.

Yalanmış hepsi yalan

Yalanmış hepsi yalan

Sevmek diye bir şey vardı

Sevmek diye bir şey yokmuş.

Acı çektim günlerce

Acı çektim susarak

Şu kısacık konuklukta

Deprem kargaşasında.

Yaşadım birkaç bin yıl

Acılara tutunarak

Acı çekmek özgürlükse

Özgürüz ikimiz de.

Acılardan arta kalan

İşte şu bakışlarmış

Buğu diye gözlerinde

Gün batımı bulutlarmış.

Yalanmış hepsi yalan

Yalanmış hepsi yalan

Savrulup gitmek varmış

Ayrı yörüngelerde.

Ahmet Kaya - Başım Belada sözleri



Bugün düsünemiyeceğin kadar başım belada,

Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada

İler-tutar yani yok (x2)

Fişlenmişim adım-eşkalim bilinmekte

Üstelik göğsümde, yani tam şuramda

Kirli sakalıyla, bir eşkiya gezinmekte...

Başım belada, Adamın biri vurulmuş sokakta

Cebinde adresim bulunmuş, Başım belada

Tabancamı unutmuşum helada,

Nerden baksan tutarsızlık (x2)

Nerden baksan ahmakça!

Başım belada,üzerime kan sıçramış doğarken

uykularım yarıda kalmış, başım belada

senelerce kuralsız yaşamışım,

nere gitsem çaresi yok (x2)

nere gitsem çaresi yok yanmışım...

Sevdim inanamayacağın kadar seni esmer kız

Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında,

İhanetin adı yok(x2)

Neylersin ki çember daralmakta...

Şimdilik hoşçakal yaban çiçeğim,

Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta...

Başım belada, Adamın biri vurulmuş sokakta

Cebinde adresim bulunmuş, Başım belada

Tabancamı unutmuşum helada,

Nerden baksan tutarsızlık (x2)

Nerden baksan ahmakça!

Başım belada,üzerime kan sıçramış doğarken

uykularım yarıda kalmış, başım belada

senelerce kuralsız yaşamışım,

nere gitsem çaresi yok (x2)

nere gitsem çaresi yok yanmışım...

Başım belada(!)

