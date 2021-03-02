Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

'Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. Çiftin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüldükleri iddia edildi.

KEDİ DETAYI!

Eroğlu ve Kuzum'un sosyal medya hesaplarında aynı kediyle poz vermesi dedikoduları güçlendirdi. İki oyuncudan da iddialara henüz yanıt gelmedi.

Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.

