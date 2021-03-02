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Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

02.03.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Son dönemin gözde oyuncuları Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İkilinin aşk yaşadıkları konuşuluyor.

'Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. Çiftin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüldükleri iddia edildi.

KEDİ DETAYI!

Eroğlu ve Kuzum'un sosyal medya hesaplarında aynı kediyle poz vermesi dedikoduları güçlendirdi. İki oyuncudan da iddialara henüz yanıt gelmedi.

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Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Boran Kuzum
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