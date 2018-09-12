MAGAZİN

Aile Bakanlığı, Nihat Doğan için harekete geçti! Doğan'ın ifadesi ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Reşit olmayan iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu gerekçesiyle ifadesi alınan Nihat Doğan ile ilgili Aile Bakanlığı da harekete geçti. Bu arada Doğan'ın ifadesi ortaya çıktı

Aile Bakanlığı, Nihat Doğan için harekete geçti! Doğan'ın ifadesi ortaya çıktı

Reşit olmayan iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı! 11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Nihat Doğan’ın çocukları evine davet ederek harçlık vermek istediğini iddia etti. Şikayet üzerine Doğan da önceki gün polis merkezinde ifade verdi. Doğan, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Doğan, olay üzerine yaptığı açıklamada, kendisinin “Anadolu'nun milli bir değeri” olduğunu savunmuş ve bu nedenle kendisine saldırılarda bulunulduğunu ileri sürmüştü.

Nihat Doğan'a yeni suçlamalarNihat Doğan'a yeni suçlamalar

AİLE BAKANLIĞI NİHAT DOĞAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18’den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti.

Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde iki kız çocuğunu evine davet ettiğini kabul eden Nihat Doğan, “Ben onları tesadüfen gördüm ve eve davet ettim. Kendileri de kabul ederek geldiler. Ben de kendilerini daire kapısında karşıladım. Evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldıklarını hatırlıyorum. Bu süre içerisinde evde televizyon izledik. Derslerinden okullarından bahsettik. Onlar da bana yaptığım işlerle ilgili sorular sordu. Benim numaram onlarda var. Ama bende onların numarası yok” dedi.

İfadesine devam edilen Doğan'ın, “Daha sonra onlar evden çıkarken onlara harçlık vermek istedim. Ama kabul etmediler. Ben de ısrarcı olmadım. Çocukların hiçbiri ile baş başa kalmadım. Herhangi birisine de fiziksel temasım olmadı. Kızları evde zorla asla tutmadım. Kendileri daha sonra evden ayrıldılar” şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nihat Doğan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattıİdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı
Alp Kırşan ikinci kez baba oldu! Alp Kırşan ikinci kez baba oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Nihat Doğan gözaltı Nihat Doğan kız çocukları

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

İlginizi Çekebilir

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Gözaltına alınan Nihat Doğan'a sevgilisi sahip çıktı

Gözaltına alınan Nihat Doğan'a sevgilisi sahip çıktı

Necati Şaşmaz'dan dedikodulara inat el ele poz!

Necati Şaşmaz'dan dedikodulara inat el ele poz!

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın Aleyna Tilki videosu sosyal medyayı salladı

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın Aleyna Tilki videosu sosyal medyayı salladı

Esra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdi

Esra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Atın içeri namussuzu bir daha çıkamadın. Zaten ortalıkta fazlalık.
Bu adamı herhangi bir ülke kabul etmezmi sınır dışı yapalım gerekirse üstünede üç beş kuruş verelim...
anadolu için milli değer mi? bunlar kendilerini ne sanıyor acaba merak ediyorum
ruh hastası
Tüm Türkiye’nin inanacağı birşey söyleyeyim 80 milyon şunu iyi bilir bu hain Adnan Oktar gibilerden daha tehlikeli bir kimlik Adnan Oktar bile aklını bazı yerlerde kullanırdı kendi adının reklamını yapmazdı bu hain ise bilmem neyin simgesiymiş biırakaydında insanlar senin neyin simgesi olduğuna karar verseydi karar verdim ŞEYTANIN SİMGESİSİN ONUN SURETİNİ ALMIŞSIN..
şu ifadeye bak evine davet etmiş
nihat doğan ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum.
Sen kimsin de Anadolu'nun bir değeri oluyorsun.
delikanlı nihat!::::::::::::::::::::..................
Kızları alıkoymuşmu ? Koymuş daha neyi tartışıyoruz. Bu işin iyi niyeti olamaz ancak bir sapık kötü niyetli biri böyle birşeye kalkışır bu hain ülke insanını bölen kutuplaştıran ne olduğu belirsiz bir kimlik zamanında büyük ceza almalıydı ama ne hikmetse devletimiz böylelerine pirim verdi bu seferde yargılamazsanız kendi seçmeniniz sizden iğrenecektir artık milleti bölmeyin suçluları yargılayın halkınıza sahip çıkın...
senin kizlarini da baska erkekler evine davet etse ne dusunursun acaba nihat bey!!!
Karektersiz herif.suç sende değil benim cahil milletimde senin gibileri adam yerine koyuyor
Sen kimsin de Anadolu'nun bir değeri oluyorsun..
sapık!!!
mahlükat
Diğer Haberler
Kerem Bürsin: Risk almak gerekiyor

Kerem Bürsin: Risk almak gerekiyor

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

Alp Kırşan ikinci kez baba oldu!

Alp Kırşan ikinci kez baba oldu!

Demi Rose durmuyor! Kendini işine adadı

Demi Rose durmuyor! Kendini işine adadı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Sıfır Bir'in Cio Baba'sı Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı! Cihangir Ceyhan Çukur'a mı dahil oldu?

Sıfır Bir'in Cio Baba'sı Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı! Cihangir Ceyhan Çukur'a mı dahil oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.