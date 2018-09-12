Aile Bakanlığı, Nihat Doğan için harekete geçti! Doğan'ın ifadesi ortaya çıktı

Reşit olmayan iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı! 11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Nihat Doğan’ın çocukları evine davet ederek harçlık vermek istediğini iddia etti. Şikayet üzerine Doğan da önceki gün polis merkezinde ifade verdi. Doğan, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Doğan, olay üzerine yaptığı açıklamada, kendisinin “Anadolu'nun milli bir değeri” olduğunu savunmuş ve bu nedenle kendisine saldırılarda bulunulduğunu ileri sürmüştü.

AİLE BAKANLIĞI NİHAT DOĞAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18’den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti.

Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.