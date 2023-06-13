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Aile kavgası kanlı bitti! Kendisini döven oğlunu öldürdü

13.06.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’nin Çilimli ilçesinde aile kavgası cinayetle sonuçlandı. Ahmet A. (58), tartışma sırasında kendisini döven uyuşturucu bağımlısı oğlu Mustafa A.’yı (30) tabancayla vurarak öldürdü. Yaralanan Ahmet A. ise, hastanede tedaviye alındı. İşte olayın detayları...

Aile kavgası kanlı bitti! Kendisini döven oğlunu öldürdü

Dehşete düşüren olay, saat 13.30 sıralarında Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet A. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa A., babasını dövüp yaraladı. Ahmet A. da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu.

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Mustafa A., çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet A. ise hastanede tedaviye alındı.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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cinayet Düzce kavga

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