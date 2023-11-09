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Aile'nin Aslan Soykan'ı Kıvanç Tatlıtuğ karavanda siyah atletiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

09.11.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü isim bu defa karavan pozuyla olay oldu. Tatlıtuğ'un siyah atletli paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ her yaptığıyla olay oluyor. Eşi Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu eşi ve oğlu Kurt Efe ile paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa karavanda siyah atleti ile poz verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ 1

Tatlıtuğ'un bu gönderisine; 'Her hali olay', 'Günümüz şenlendi', 'Başak Dizer olmak da zor', 'Düşünsene herkes kocana hayran' gibi yorumlar yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ 3

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirnelidir.

Kıvanç Tatlıtuğ 4

Tatlıtuğ, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı.

Kıvanç Tatlıtuğ 5

Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ 6

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ 7

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasında Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu.

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Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

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