Aile'nin Aslan Soykan'ı Kıvanç Tatlıtuğ karavanda siyah atletiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ her yaptığıyla olay oluyor. Eşi Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu eşi ve oğlu Kurt Efe ile paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa karavanda siyah atleti ile poz verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tatlıtuğ'un bu gönderisine; 'Her hali olay', 'Günümüz şenlendi', 'Başak Dizer olmak da zor', 'Düşünsene herkes kocana hayran' gibi yorumlar yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirnelidir.

Tatlıtuğ, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı.

Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008-2010 yılları arasında Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu.

Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.