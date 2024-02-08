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  4. Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti

Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 13:00 | Son Güncelleme:
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Son olarak Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'de hayat verdiği 'Hülya Soykan' karakteriyle adından söz ettiren Nur Sürer kardeş acısıyla sarıldı. Sürer'in 65 yaşındaki kardeşi Süleyman Sürer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti

Ödüllü oyuncu Nur Sürer aldığı acı haberle sarsıldı. Sürer'in kendisinden 4 yaş küçük kardeşi hayatını kaybetti. Oyuncu, kardeşi Süleyman Sürer’i dün toprağa verdi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak “Aile” dizisinde Hülya Soykan rolüyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncunun kardeşi Süleyman Sürer (65) dün tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde sabah saatlerinde vefat etti.

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Nur Sürer, Muğla’da ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Sürer ailesinin en küçük çocuğu olan Süleyman Sürer, Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi.

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