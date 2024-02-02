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  4. Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 13:06 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu defa yatırımıyla gündem oldu. Özel hayatı, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Sarıkaya Boğaz manzaralı yeni evi için kesenin ağzını açtı.

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son olarak başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde 'Devin' karakterine hayat verdi.

Dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan Sarıkaya şimdi de gayrimenkul yatırımıyla gündem oldu. Daha önce Bebek’te bir rezidansta oturan ünlü oyuncu bu dairesinden taşınmış evi Burcu Esmersoy kiralamıştı.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, Boğaz manzaralı yeni evi için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu Ortaköy'de lüks bir site içerisinde yer alan bahçe katını 40 milyon lira ödeyerek satın aldı.

Serenay Sarıkaya 2

Oynadığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı değerlendirmeyi seven Sarıkaya’nın; Bodrum, Çanakkale ve Marmaris’te de arsa ve evleri bulunuyor.

Serenay Sarıkaya 1

Sarıkaya, geçtiğimiz yaz Marmaris’te bulunan yazlığına 10 milyon TL ödemişti.

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Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu karakteri
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