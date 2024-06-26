Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Ailecek deniz keyfi yapmak istemişlerdi! Çocuklarının gözü önünde boğuldular... "Güçlü bir akıntıya kapılıp sürüklendi"

    Ailecek deniz keyfi yapmak istemişlerdi! Çocuklarının gözü önünde boğuldular... "Güçlü bir akıntıya kapılıp sürüklendi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.06.2024 09:09
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Stuart kentindeki Hutchinson Adası'nda tatil yapan Brian Warter ve Erica Wishart ile 6 çocuğu korkunç bir olayla sarsıldı. Çocuklarının gözü önünde Brian Warter ve Erica Wishart çifit boğularak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılmalarına rağmen daha sonra hastanede öldükleri açıklandı.

    Ailecek deniz keyfi yapmak istemişlerdi! Çocuklarının gözü önünde boğuldular... "Güçlü bir akıntıya kapılıp sürüklendi"

    MYNET|DIŞ HABERLER 51 yaşındaki Brian ve 48 yaşındaki Erica çocuklarıyla birlikte 1 aydan fazla süredir tatil yapıyordu. İkili tatil sırasında çocuklarıyla okyanusun tadını çıkartmak istedi ancak bir anda okyanusta akıntıya kapılan çift boğuldu.

    1

    Brian'ın babası Larry Warter, CBS12 News'e olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, "Kötü bir rüyadan uyanmak istemeye devam ediyorum.Güçlü bir akıntıya kapılıp sürüklendiler. Gerçek anlamda kabusu yaşadık. " dedi.

    2

    Martin County Şerif Ofisi Şef Yardımcısı John Budensiek, WPTV'ye, çocuklardan birinin çifte kıyıya paralel yüzmeleri için bağırmaya çalıştığını söyledi. Şerif ofisi yaptığı basın açıklamasında, "Martin County Okyanus Kurtarma ekibi kurbanların yerini tespit etti ve kıyıda CPR'ye başladı. Bu hayat kurtarma çabaları, çiftin öldüğünü açıklamadan önce doktorların her türlü çabayı gösterdiği hastanede ve ambulansta da devam etti." ifadelerini kullandı. Çiftin çocuklarının akrabalarının yanına yerleştiği söylendi.

    İlginizi Çekebilir

    Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

    Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    Müstehcen hesap açtı! TikTok fenomeni 1 haftada servet kazandı

    Müstehcen hesap açtı! TikTok fenomeni 1 haftada servet kazandı

     Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

    Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

     Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

    Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Evlilik düşünmemeniz gereken 3 burç erkeği" diyerek paylaştı! Tek tek sıraladıEvlilik düşünmemeniz gereken 3 burç erkeği" diyerek paylaştı! Tek tek sıraladı
    Yüzünde patladı! 'Burnum kırıldı' Yüzünde patladı! 'Burnum kırıldı'
    26 Haziran Çarşamba: TV yayın akışı...26 Haziran Çarşamba: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    boğulma okyanus
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Cübbeli Ahmet seçimin faturasını kesti: Derhal istifa etsin!

    Cübbeli Ahmet seçimin faturasını kesti: Derhal istifa etsin!

    Hamza Dağ zam yok dedi ama Fatih Altaylı artış bekleyenleri heyecanlandırdı 'Erken seçim olmasın diye...'

    Hamza Dağ zam yok dedi ama Fatih Altaylı artış bekleyenleri heyecanlandırdı 'Erken seçim olmasın diye...'

    Yasadışı göçmenler 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında saldırıp öldürdü

    Yasadışı göçmenler 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında saldırıp öldürdü

    Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

    Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

    Metroda havuz parti! Dans edip alkolle yıkandılar

    Metroda havuz parti! Dans edip alkolle yıkandılar

    Ameliyatla boyunu 15 cm uzattı! Bir gören bir daha baktı

    Ameliyatla boyunu 15 cm uzattı! Bir gören bir daha baktı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

    Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

    Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.