Ailecek deniz keyfi yapmak istemişlerdi! Çocuklarının gözü önünde boğuldular... "Güçlü bir akıntıya kapılıp sürüklendi"

MYNET|DIŞ HABERLER 51 yaşındaki Brian ve 48 yaşındaki Erica çocuklarıyla birlikte 1 aydan fazla süredir tatil yapıyordu. İkili tatil sırasında çocuklarıyla okyanusun tadını çıkartmak istedi ancak bir anda okyanusta akıntıya kapılan çift boğuldu.

Brian'ın babası Larry Warter, CBS12 News'e olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, "Kötü bir rüyadan uyanmak istemeye devam ediyorum.Güçlü bir akıntıya kapılıp sürüklendiler. Gerçek anlamda kabusu yaşadık. " dedi.

Martin County Şerif Ofisi Şef Yardımcısı John Budensiek, WPTV'ye, çocuklardan birinin çifte kıyıya paralel yüzmeleri için bağırmaya çalıştığını söyledi. Şerif ofisi yaptığı basın açıklamasında, "Martin County Okyanus Kurtarma ekibi kurbanların yerini tespit etti ve kıyıda CPR'ye başladı. Bu hayat kurtarma çabaları, çiftin öldüğünü açıklamadan önce doktorların her türlü çabayı gösterdiği hastanede ve ambulansta da devam etti." ifadelerini kullandı. Çiftin çocuklarının akrabalarının yanına yerleştiği söylendi.