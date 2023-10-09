Ailecek Şaşkınız konusu nedir, oyuncuları kimdir? Ailecek Şaşkınız filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam (9 Ekim 2023 Pazartesi) Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği, dağıtımını Mars Dağıtım'ın yaptığı Ailecek Şaşkınız filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. İşte Ailecek Şaşkınız filmi hakkında detaylı bilgiler...

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU

Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir. İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI

Ahmet Kural - Ferhat

Murat Cemcir - Gökhan

Saadet Işıl Aksoy - Elif

Cengiz Bozkurt - Muzaffer

Günay Karacaoğlu - Serap

Çağlar Ertuğrul - Doktor Onay

Bihter Özdemir Dinçel - Betül

Güven Murat Akpınar - Emre

Mustafa Alabora - Zeki

Ayda Aksel - Gamze

Serhat Özcan - Polis Hikmet

Nebil Sayın - Ömer

Cemil Şahin - Hırsız

Yılmaz Gruda - Rıza Bey

AİLECEK ŞAŞKINIZ NEREDE VE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2018 yapımı Ailecek Şaşkınız filmi, Bursa'da çekildi.



