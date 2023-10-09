Ailecek Şaşkınız konusu nedir, oyuncuları kimdir? Ailecek Şaşkınız filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam (9 Ekim 2023 Pazartesi) Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği, dağıtımını Mars Dağıtım'ın yaptığı Ailecek Şaşkınız filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. İşte Ailecek Şaşkınız filmi hakkında detaylı bilgiler...
Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir. İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.
Ahmet Kural - Ferhat
Murat Cemcir - Gökhan
Saadet Işıl Aksoy - Elif
Cengiz Bozkurt - Muzaffer
Günay Karacaoğlu - Serap
Çağlar Ertuğrul - Doktor Onay
Bihter Özdemir Dinçel - Betül
Güven Murat Akpınar - Emre
Mustafa Alabora - Zeki
Ayda Aksel - Gamze
Serhat Özcan - Polis Hikmet
Nebil Sayın - Ömer
Cemil Şahin - Hırsız
Yılmaz Gruda - Rıza Bey
2018 yapımı Ailecek Şaşkınız filmi, Bursa'da çekildi.