Aileler Yarışıyor sunucusu neden değişti? Ufuk Özkan neden gitti?

Ekranların sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Ancak yeni sezonda yarışmayla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Yarışmacının önceki sezon sunucusu Ufuk Özkan yerine Asuman Krause sunuculuğu üstlendi.
Yapımcılığını Staff Film’in üstlendiği, Ufuk Özkan’ın sunumuyla ekranlara gelen ve her gün iki ailenin 100 kişiye sorulan soruların en popüler cevaplarını bulmaya çalıştıkları Aileler Yarışıyor yarışma programı tekrarlarıyla geçtiğimiz aylarda 360 TV’de ekrana gelmeye başlamıştı.
Aileler Yarışıyor programının tekrar bölümleri ilgi görünce kanal yönetimi programın yeni bölümlerini çekme kararı aldı. Aileler Yarışıyor yeni sezon bölümleri 360 TV’de yayınlanacak ancak programın sunuculuğunu bu sefer Ufuk Özkan değil Asuman Krause yapacak.
Yeni sezonu ile ekrana gelecek olan Aileler Yarışıyor programı sunuculuğunu neden Ufuk Özkan’ın yapmadığı açıklanmadı ancak gerek kanalın farklı oluşu gerek Ufuk Özkan’ın başka bir projede rol almak istemesi sebebiyle Aileler Yarışıyor programını sunmak istememiş ya da hiç teklif gitmemiş olabilir.
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Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Seeheim-Jugenheim, Almanya), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Aslen Samsunludur. 12 yaşında Samsun'a kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8.sınıf yerine 5.sınıftan devam etmiştir.
Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır.
Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM’de “Ölümsüz Aşk” dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.
Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterinde rol almıştır. Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.
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