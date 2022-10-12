Ailesine veda videosu gönderip sır olmuştu! Liseli Hakan'ın cesedi zeytinlikte bulundu: Kimse cenazeme gelmesin

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten bir daha haber alınamadı. En son ailesine 'WhatsApp' üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı. Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek’in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı.

CESEDİ ZEYTİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Demiryürek'in, Hacımirzalı Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan zeytin bahçesinde cesedine ulaşıldı. Demiryürek'in, başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine gelen anne Türkan, baba Dede Demiryürek ve akrabalarının feryatları yürekleri dağladı. Anne Türkan Demiryürek oğlunun bulunduğu yere gitmek isterken, polisler ve akrabaları anneyi güçlükle sakinleştirdi.

(DHA/İHA)



