'Çocuk benden değil, başkasından' cinayeti! Fare zehri verip işe gitti, can çekiştiğini görünce katletti

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu tespit edildi.

ZEHİRLEYİP İŞE GİTTİ

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori'nin, kendisinden 8 yaş küçük eşi tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın, döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi. Öldürdüğü karısının cansız bedenini battaniyeye sararak yol kenarındaki boş araziye atan koca, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini, ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce eşinin ellerini ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiğini ve geri döndüğünde ise can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

(İHA)

