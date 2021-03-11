AirPods 3 tasarımı ile tekrar karşımızda!

Apple AirPods serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Cupertinolu teknoloji devi, AirPods kulaklıkları sayesinde milyonlarca dolar gelir elde etti. Apple, her şirket gibi yakaladığı bu başarıyı devam ettirmek istiyor. Başarıyı devam ettirmesi muhtemel modeller ise AirPods 3 ve AirPods Pro 2 olacak gibi görünüyor. Apple, yeni AirPods'lar hakkında deyim yerindeyse ser verip sır vermiyor. Fakat sızıntı kaynakları yeni AirPods 3'ün görüntülerini paylaşmaktan geri durmuyor. Yeni görüntüler ise gelmiş durumda.

İŞTE AİRPODS 3'ÜN TASARIMI

Gizmochina tarafından yayınlanan görüntülere göre, AirPods 3'ün tasarımı, AirPods Pro'nun tasarımına benzeyen önceki render sızıntılarıyla hemen hemen aynı. Görüntülerden AirPods 3'ün daha kısa bir gövdeye sahip olacağı ve kulaklığın AirPods Pro'da gördüğümüze benzer bir şekilde değiştirilebilir kulak uçlarıyla geleceği anlaşılıyor.

Kaynaklara göre AirPods 3'te Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi bulunmuyor ancak bunun gelme olasılığı var. Yani bir açık kapı bırakılıyor. Ancak kulaklığın Uzamsal Ses (Spatial Audio) desteğine sahip olduğu söyleniyor.