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AirPods 3 tasarımı ile tekrar karşımızda!

11.03.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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AirPods 3 tasarımı ile tekrar karşımızda!

Apple AirPods 3'ün görüntüleri bir kez daha yayınlandı. Çıkan bir haber ile Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı olacağı tahmin edilen AirPods 3'ün tasarımı bir kez daha açığa çıktı. Görünüşe bakılırsa AirPods 3, AirPods Pro'ya gerçekten de benzeyecek.

Apple AirPods serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Cupertinolu teknoloji devi, AirPods kulaklıkları sayesinde milyonlarca dolar gelir elde etti. Apple, her şirket gibi yakaladığı bu başarıyı devam ettirmek istiyor. Başarıyı devam ettirmesi muhtemel modeller ise AirPods 3 ve AirPods Pro 2 olacak gibi görünüyor. Apple, yeni AirPods'lar hakkında deyim yerindeyse ser verip sır vermiyor. Fakat sızıntı kaynakları yeni AirPods 3'ün görüntülerini paylaşmaktan geri durmuyor. Yeni görüntüler ise gelmiş durumda.

İŞTE AİRPODS 3'ÜN TASARIMI

Gizmochina tarafından yayınlanan görüntülere göre, AirPods 3'ün tasarımı, AirPods Pro'nun tasarımına benzeyen önceki render sızıntılarıyla hemen hemen aynı. Görüntülerden AirPods 3'ün daha kısa bir gövdeye sahip olacağı ve kulaklığın AirPods Pro'da gördüğümüze benzer bir şekilde değiştirilebilir kulak uçlarıyla geleceği anlaşılıyor.

AirPods 3

Kaynaklara göre AirPods 3'te Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi bulunmuyor ancak bunun gelme olasılığı var. Yani bir açık kapı bırakılıyor. Ancak kulaklığın Uzamsal Ses (Spatial Audio) desteğine sahip olduğu söyleniyor.

AirPods 3 tasarımı

Apple AirPods 3 tasarımı ile bir kez daha sızıntıların arasında! Özellikleri nasıl olacak?Apple AirPods 3 tasarımı ile bir kez daha sızıntıların arasında! Özellikleri nasıl olacak?

AİRPODS 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

AirPods 3'ün bu ayın sonlarında, büyük ihtimalle 23 Mart'ta gerçekleşeceği tahmin edilen Apple etkinliğinde tanıtılması ve daha sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın muhtemel mart etkinliğinde AirTags, iPad Pro ve Apple TV ürünlerini de görücüye çıkartması tahmin ediliyor.

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airpods Apple
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