Apple AirPods 3 tasarımı ile bir kez daha sızıntıların arasında! Özellikleri nasıl olacak?

Apple'ın AirPods kulaklıkları özellikle iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ürünlerini kapsayan Apple ekosisteminde önemli bir yere sahip. Üstelik sadece ekosistemde değil, Apple'ın kazanç tablosunda da AirPods kablosuz kulaklıkları iyi bir konumda. Zira Apple, son raporlara bakılırsa AirPods kulaklıklar iyi bir gelir elde ediyor. Fakat AirPods ve AirPods Pro kulaklıklar uzun bir süredir yenilenmiyorlar. Hal böyle olunca Apple'dan bir yenileme operasyonu yapması ve yeni AirPods 3 ve AirPods Pro 2 modellerini görücüye çıkartması bekleniyor. Yapılan son sızıntılara bakılırsa da AirPods 3 yolda.

İŞTE AİRPODS 3'ÜN SIZAN GÖRÜNTÜSÜ

AirPods 3'e ait olduğu söylenen görüntüler, 52audio aracılığıyla ortaya çıktı. Görüntülere bakılırsa AirPods 3, AirPods 2'ye oldukça benzeyecek. Hatta görüntülerdeki kulaklığın genel tasarım hatlarının ve kulak sapının AirPods Pro ile neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada silikonlu değiştirilebilir uçlar da bize bir örnek. Ancak AirPods 3'ün özelliklerinin AirPods Pro kadar güçlü olması beklenmiyor. Peki güçlüden kastımız ne?