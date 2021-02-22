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  4. Apple AirPods 3 tasarımı ile bir kez daha sızıntıların arasında! Özellikleri nasıl olacak?

Apple AirPods 3 tasarımı ile bir kez daha sızıntıların arasında! Özellikleri nasıl olacak?

22.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Apple AirPods 3 tasarımı ile bir kez daha sızıntıların arasında! Özellikleri nasıl olacak?

Apple AirPods 3 kablosuz kulaklık, tekrar sızdırıldı. Yapılan sızıntıya göre Apple'ın üretmesi beklenen yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3, AirPods Pro'ya oldukça benzer. Ancak söylenildiğine göre her iki kulaklığı birbirinden ayıran farklar mevcut.

Apple'ın AirPods kulaklıkları özellikle iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ürünlerini kapsayan Apple ekosisteminde önemli bir yere sahip. Üstelik sadece ekosistemde değil, Apple'ın kazanç tablosunda da AirPods kablosuz kulaklıkları iyi bir konumda. Zira Apple, son raporlara bakılırsa AirPods kulaklıklar iyi bir gelir elde ediyor. Fakat AirPods ve AirPods Pro kulaklıklar uzun bir süredir yenilenmiyorlar. Hal böyle olunca Apple'dan bir yenileme operasyonu yapması ve yeni AirPods 3 ve AirPods Pro 2 modellerini görücüye çıkartması bekleniyor. Yapılan son sızıntılara bakılırsa da AirPods 3 yolda.

İŞTE AİRPODS 3'ÜN SIZAN GÖRÜNTÜSÜ

AirPods 3'e ait olduğu söylenen görüntüler, 52audio aracılığıyla ortaya çıktı. Görüntülere bakılırsa AirPods 3, AirPods 2'ye oldukça benzeyecek. Hatta görüntülerdeki kulaklığın genel tasarım hatlarının ve kulak sapının AirPods Pro ile neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada silikonlu değiştirilebilir uçlar da bize bir örnek. Ancak AirPods 3'ün özelliklerinin AirPods Pro kadar güçlü olması beklenmiyor. Peki güçlüden kastımız ne?

AirPods 3

AİRPODS 3 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

AirPods 3 özellikleri için konuşulanlar arasında aktif gürültü engelleme teknolojisinin (ANC) ve şeffaflık özelliğinin yer almadığı söyleniyor ki bu oldukça üzücü bir durum. Zira AirPods alternatifi kablosuz kulaklıkların bir çoğu aktif gürültü engelleme özelliği ile gelmeye başladı. Apple'ın AirPods 3'te böyle bir özelliğe yer vermemesi şaşırtıcı olacaktır. Uzamsal ses (Spatial Audio) özelliğinin ise AirPods 3'te yer alması bekleniyor.

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AİRPODS 3'ÜN TANITIM TARİHİ YAKIN OLABİLİR

Yeni AirPods 3 kablosuz kulaklık modelinin AirTags takip aksesuarları ile birlikte mart ayında düzenlenecek bir Apple etkinliği ile ya da Apple tarafından paylaşılacak bir basın bülteni ile tanıtılması muhtemel. Ancak şimdilik tüm bunlar iddia aşamasını geçemiyor.

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