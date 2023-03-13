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AirPods'larla ile ilgili çarpıcı iddia! Dikkatleri üzerine çekti...

13.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, AirPods adı altında kendi kulaklıklarını piyasaya sürüyor. Yeni AirPods modellerinin özellikleri, fiyatları ve de en önemlisi ne zaman çıkacakları merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Mark Gurman tarafından ortaya atılan o iddia, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

AirPods'larla ile ilgili çarpıcı iddia! Dikkatleri üzerine çekti...

Apple'ın AirPods hakkındaki gelecek planı merak edilirken, yeni bir iddia geldi. O iddiaya göre Apple, AirPods'a önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde daha belirgin işitme sağlığı özellikleri kazanabilir.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR YA DA İKİ YIL İÇİNDE..."

MacRumors'un aktardığına göre, Mark Gurman, Apple'ın AirPods'u "önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde bir sağlık aracı haline getireceğine" inandığını söyledi. Buna ek olarak, "Bir tür işitme verisi alma yeteneği" üzerinde durulduğunu da söylemek lazım.

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Apple geçtiğimiz yıllarda AirPods'a Canlı Dinleme de dahil olmak üzere işitme odaklı birkaç özellik eklemişti, ancak Gurman bu özelliklerin henüz FDA onaylı olmadığını veya işitme cihazı yerine kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtti.

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Görünüşe bakılırsa Gurman, AirPods'un yakın gelecekte bu tür işlevleri "daha resmi olarak" üstlenmesini bekliyor.

Öte yandan, daha önce de Apple'ın AirPods modellerine biyometrik sağlık izleme özellikleri ekleme niyetinde olduğuna dair çok sayıda iddia gelmişti.

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