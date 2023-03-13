AirPods'larla ile ilgili çarpıcı iddia! Dikkatleri üzerine çekti...

Apple'ın AirPods hakkındaki gelecek planı merak edilirken, yeni bir iddia geldi. O iddiaya göre Apple, AirPods'a önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde daha belirgin işitme sağlığı özellikleri kazanabilir.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR YA DA İKİ YIL İÇİNDE..."

MacRumors'un aktardığına göre, Mark Gurman, Apple'ın AirPods'u "önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde bir sağlık aracı haline getireceğine" inandığını söyledi. Buna ek olarak, "Bir tür işitme verisi alma yeteneği" üzerinde durulduğunu da söylemek lazım.

Apple geçtiğimiz yıllarda AirPods'a Canlı Dinleme de dahil olmak üzere işitme odaklı birkaç özellik eklemişti, ancak Gurman bu özelliklerin henüz FDA onaylı olmadığını veya işitme cihazı yerine kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtti.

Görünüşe bakılırsa Gurman, AirPods'un yakın gelecekte bu tür işlevleri "daha resmi olarak" üstlenmesini bekliyor.

Öte yandan, daha önce de Apple'ın AirPods modellerine biyometrik sağlık izleme özellikleri ekleme niyetinde olduğuna dair çok sayıda iddia gelmişti.

