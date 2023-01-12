Merakla beklenen AirPods! "Hedef fiyatı 99 dolar olacak"

iPhone 15, yeni Apple Watch ve Mac'ler hakkında birbirinden farklı iddialar teknoloji basınında yer alırken, flaş bir Apple iddiası geldi. Bu kez iddianın kaynağı ise ünlü analist Ming-Chi Kuo oldu. Kuo, Apple takipçileri tarafından merakla beklenen bir ürün için önemli açıklamalarda bulunurken, bu ürünün hedeflenen fiyatının 99 dolar olacağını iddia etti. İşte Kuo'nun birbirinden önemli sözleri...

99 DOLARLIK AIRPODS MU GELİYOR?

Apple'ın bir süredir daha uygun fiyatlı bir AirPods kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Hatta bu AirPods kablosuz kulaklığının adının 'AirPods Lite' olacağı bile söyleniyor. Ming-Chi Kuo'nun Twitter hesabından paylaştığı iddialara göre ise, Apple'ın daha uygun fiyatlı AirPods'un fiyatı için 99 dolarlık bir hedefi var.

Kuo'nun bir diğer iddiasına göre, yeni AirPods Max dahil olmak üzere yeni nesil AirPods modellerinin toplu sevkiyatları büyük olasılıkla 2024'ün ikinci yarısında veya 2025'in ilk yarısında başlayacak.

Şu anda ise Apple'ın sattığı en ucuz AirPods seçeneği ikinci nesil AirPods.

