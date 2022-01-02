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AirPods Pro 2'yi bekleyenlere güzel haber! Ming-Chi Kuo özelliklerini açıkladı

02.01.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın AirPods Pro 2 kablosuz kulaklık modeli merakla beklenirken, Apple analisti Ming-Chi Kuo ikinci nesil AirPods Pro'nun özellikleri hakkındaki iddialarını açıkladı. İşte Ming-Chi Kuo'nun AirPods Pro 2'nin özellikleri için ortaya attığı iddiaların detayları...

AirPods Pro 2'yi bekleyenlere güzel haber! Ming-Chi Kuo özelliklerini açıkladı

Apple, AirPods Pro kablosuz kulaklık modelini piyasaya süreli uzun bir zaman oldu. ANC desteği ile ön plana çıkan kablosuz kulaklığın artık yeni nesli olarak AirPods Pro 2'nin (2. nesil AirPods Pro) tanıtılması bekleniyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun ise AirPods Pro 2'nin özellikleri hakkında bazı iddiaları var.

AIRPODS PRO 2'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

MacRumors'un Ming-Chi Kuo'nun notundan aktardığına göre, ikinci nesil AirPods Pro, Apple Lossless (ALAC) desteğine sahip olacak, böylece kulaklığı kullanacak kişilere kayıpsız ses desteği sağlanacak. Ayrıca, şarj kutusu konumunu belirtmek için ses çıkartabilecek. Bu yüzden şarj kutusunun "Bul" uygulamasına entegre olması muhtemel.

AirPods Pro

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Kuo ayrıca, yeni nesil AirPods Pro'nun yeni bir tasarıma sahip olacağını ve 2022'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Kuo hala AirPods'un gelecekte sağlık takibi özelliklerini destekleyebileceğine de inanıyor.

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airpods Apple
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