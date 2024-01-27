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  4. Ajda Pekkan Kıbrıs'taki lüks dairesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ajda Pekkan Kıbrıs'taki lüks dairesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 13:12 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Süperstar Ajda Pekkan Kıbrıs'taki lüks villasını sattı. Pekkan'ın 800 metrekarelik lüks dairesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Ajda Pekkan Kıbrıs'taki lüks dairesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim bu defa lüks villasıyla adından söz ettirdi.

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Bahçeköy’deki 900 metrekarelik villasını “Anılarımla dolu” diye satmaktan vazgeçen Ajda Pekkan bu arada hayli kazançlı bir gayrimenkul işine imza attı.

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Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Süperstar Ajda Pekkan KKTC-Girne’de aldığı 800 metrekarelik lüks dairesini 38 milyon liraya sattı. Paranın bir bölümünü de Bodrum’daki villasının inşaat ve dekoruna harcadı.

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Süperstar bundan böyle yılın 8-9 ayını Türkbükü’nde geçirecek. Evin bitmemiş halini görenler “Saraydan öte” yorumunu yapıyor. Çünkü Pekkan villasının perdelerine kadar titizleniyor, mağaza mağaza geziyor, sıkı pazarlık yapıyormuş.

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Ajda Pekkan ele aktan
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