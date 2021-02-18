Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen kadına öyle bir tepki verdi ki...

Çikita Muz şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran şarkıcı Ajdar, TikTok'tan canlı yayın açtı. Yayına bir kadını konuk alan Ajdar, üslubu ve tavrıyla izleyicileri kızdırdı.

Yayına bağlanan genç kadının engelli kızı için manevi desteğini istediği Ajdar, "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" dedi.

"KENDİ SIKINTILARIMLA UĞRAŞIYORUM"

Konuşmasının devamında "Ben zaten sanatçıyım. Ben kendi sıkıntılarımla başa çıkmak için uğraşıyorum" diyen Ajdar, şöyle devam etti: "Senin kızın ve seni Allah'a sonra devlete havale ediyorum. Şu an devlet yetkilileri de bizi izliyorlar. Umarım seni görürler."

