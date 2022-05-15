AK Parti'de 'BAE' gündemi Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın sözleri sonrası açıklama: Partimizin görüşü değil

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özkan'ın 'BAE' ile ilgili bir soruya verdiği yanıt olay oldu. Özkan yaptığı açıklamada "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti." dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN JET AÇIKLAMA

Cahit Özkan'ın yanıtının sosyal medyada gündem olması sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşımda bulundu.

"PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR"

Çelik, Twitter hesabından "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." açıklamasını yaptı.





