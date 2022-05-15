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AK Partili Cahit Özkan'dan Armağan Çağlayan'a dikkat çeken seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

15.05.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 2023 seçimleri için çok konuşulacak bir açıklama geldi. Armağan Çağlayan’ın Zor Ama Yine De Sor programının konuğu olan Özkan parti olarak beklediği oy oranını açıkladı. '2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz' diyen Özkan, “Yüzde 75’in üzerine çıkacağız." ifadesini kullandı.

AK Partili Cahit Özkan'dan Armağan Çağlayan'a dikkat çeken seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

2023 seçimleri için AK Parti'nin oy oranıyla ilgili Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AK Partili Özkan, '2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz' dedi. Hedeflerinin her zaman daha yukarıda olduğunu belirten Özkan, "“Yüzde 75’in üzerine çıkacağız. Amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı." diye konuştu.

AK Partili Cahit Özkan'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

CAHİT ÖZKAN: YÜZDE 75’İN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

“Yüzde 75’in üzerine çıkacağız. Amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, acaba 'yüzde 100 vatandaşımız niçin bizi desteklemiyor?' hedefiyle siyaset yapıyoruz.

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"BİRİLERİ YÜZDE 23 OY OLARAK YÜZDE 50+1 ALMAYI HEDEFLİYOR"

Şimdi bize soruyorlar. Yahu yüzde 75 dedi. 'Bu grup başkanvekili hangi kafada?' diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yüzde 53 oy oranını görmüş bir parti ve ittifak olarak yüzde 75’i hedeflememizden daha doğal ne var? Birileri yüzde 23 oy olarak yüzde 50+1 almayı hedefliyor, bunu kimse sormuyor. Ama yüzde 53 oy alan bir ittifakın yüzde 75 oy alma hedefine hayalperestlik olarak bakıyor. Biz bu hayalleri gerçekleştireceğiz”

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BİZE TESLİM OLDU"

Özkan, iktidarın “FETÖ finansörü” olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkilere ilişkin olarak ise şöyle konuştu:

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'Doğru bu soru. 15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize “Niye Birleşik Arap Emirlikleri’ni dışlıyorsunuz?” dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

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seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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