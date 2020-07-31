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AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'ın sözlerine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2020 14:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Twitter hesabından köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi. Şahin açıklamasında 'Tüm kadınların haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürmek görevimiz ve sorumluluğumuzdur' dedi.

AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'ın sözlerine tepki

Genel Sekreter Fatih Şahin, Twitter hesabından köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Şahin, kadına yönelik fiziki veya sözlü, her türlü şiddetin karşısında durmanın bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, "İster fiziki olsun ister sözlü, kadına yönelik şiddet asla kabul etmeyeceğimiz, asla tolerans göstermeyeceğimiz insanlık dışı bir eylemdir, vicdansızlıktır. Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri ile dünümüzü ve bugünümüzü inşa eden ve geleceğimizi şekillendirecek olan kadınlar her türlü fikri ayrılığın ve tartışmanın üzerinde ve ötesinde, bizim için ayrıcalıklı bir yerdedir" ifadelerini kullandı.

Şahin, kadınların hak ve özgürlük mücadelesini kendi mücadelesi gören AK Parti’nin bu konuda bugüne kadar ortaya koyduğu kararlı ve tavizsiz tutumu bundan sonra da sürdüreceğini vurgulayarak, "Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır. Tüm kadınların haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürmek görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Ayrıca AK Partili kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir. Bunu temin için gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulunmak ve yargısal süreçlerin takipçisi olmak her zaman öncelikli görevimizdir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dilipak'ın 27 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi konusundaki tartışmalara ilişkin kaleme aldığı yazısında, sözleşmeyi savunan kadınlara karşı çirkin ifadeler kullanması tepki çekmişti.

(DHA)

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