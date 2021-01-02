HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

02.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'na yönelik "Ahlaksızlar bir tarafta." ifadesine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, "Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta. Ahlaklı olanlar da burada." sözlerine cevap verdi.

"TÜRK SİYASETİ BU ZAMANA KADAR BÖYLE HAKARETLERE HİÇ ŞAHİT OLMADI"

"Kendisine oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden, çiftçileri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun, bu hakaretlerine bir yenisini daha eklediğini ve kendisini desteklemeyenlere 'ahlaksızlar' dediğini" belirten Akbaşoğlu, "'Üslubu beyan, aynıyla insan.' demiş büyükler. Türk siyaseti, bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakaretlere, aşağılamalara hiç şahit olmadı." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, AZİZ MİLLETİMİZDEN DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ"

Akbaşoğlu, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz milletimizden derhal özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, milletimizin vermediği oyu tehdit ve hakaretlerle mi alacağınızı zannediyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Merak etmeyin, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde alacaksınız." değerlendirmelerinde bulundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz
Amorti kazanan rakamlar belli olduAmorti kazanan rakamlar belli oldu

En Çok Okunan Haberler

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu: Kadının kılık kıyafetiyle uğraşmak diye bir şey olmamalı Türkiye'nin gündeminde

'Bu tartışma Türkiye'nin gündeminden çıkmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Bakan Soylu, 'Sayı: 52' diyerek açıkladı: 2020'de PKK'ya katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıldan düşük

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım: Özür dile Erdoğan

'Özür dile Erdoğan'

Bakan Soylu: Akşener’in Cumhurbaşkanımıza söylediği söz ağırıma gitti

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.