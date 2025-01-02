HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AK Parti düğmeye bastı! Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor: İşte sorumlu olacağı alan

AK Parti düğmeye bastı! Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor: İşte sorumlu olacağı alan

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 16:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinde bu yana her dönemde bir tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmuştu. AK Parti bunu değiştirerek ikinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı için harekete geçti. Göreve gelecek yeni ismin asıl sorumluluğunun parlamento olması bekleniyor. AK Partililerin ise yeni isimle ilgili beklentileri belli oldu.

AK Parti düğmeye bastı! Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor: İşte sorumlu olacağı alan

Tek Cumhurbaşkanı Yardımcılı dönem sona erebilir. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki aksaklıkların belirlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, ikinci Cumhurbaşkanı yardımcısının görevlendirilmesi için kolları sıvadı. Belirlenecek ismin ana sorumlu olacağı konunun ise TBMM olması bekleniyor.

AA-20241220-36537072-36537068-TBMM_GENEL_KURULUNDA_2025_YILI_BUTCESININ_MADDELERI_GORUSULUYOR

BİR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI DAHA MI GELİYOR?

Hükümet, 2025 yılında pek çok yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Hükümet ve AK Parti bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ölçerek aksakları saptadı. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre 2025 yılı hedefleri arasında Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısının yeniden gözden geçirilmesi ve ikinci cumhurbaşkanı yardımcısının atanması var. AK Parti içinde, sistemin aksaklıklarının tespit edilerek yeni çözümler üretilmesi ya da eski haline dönülmesi gerektiği görüşleri savunuluyor.

RESMİ GAZETE'DEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

16 Nisan 2017 yılında yapılan Referandum’la kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan sistemde tespit edilen aksaklıklar doğrultusunda değişikliklerin yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günler de Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle altı yıl sonra İdari İşler Başkanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne geri dönüldü. Bu gibi değişiklerinde yolda olduğu söyleniyor.

AA-20241220-36537072-36537070-TBMM_GENEL_KURULUNDA_2025_YILI_BUTCESININ_MADDELERI_GORUSULUYOR

KURUMLARLA İLGİLİ YENİ KARAR ALIABİLİR

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısı da yeniden değerlendirilecek. Bu çerçevede; Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları yeniden gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte oluşturulan sistemle birlikte; Cumhurbaşkanlığına bağlı 9 kurul oluşturuldu. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adlarıyla oluşturulan bu kurumlarında sisteme çok fazla faydasının olmadığı görüşleri doğrultusunda kaldırılması ya da tek çatı altında toplanması gündemde.

YENİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI PARLAMENTODAN SORUMLU OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan sistemde bugüne kadar tek cumhurbaşkanı yardımcısı atadı.

thumbs_b_c_e5d59f01afe8772789c607b396bd2668

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birden fazla Cumhurbaşkanı atama yetkisini kullanarak yeni dönemde ikinci bir cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağı öne sürüldü. AK Parti içinde ikinci cumhurbaşkanı yardımcısının eski Başbakan Yardımcısı gibi parlamentodan sorumlu olması, yürütme ile yasama arasındaki ilişkiler açısında ve meclisin işlevi açısından da önemli olacağı vurgulanıyor.

AK Partili milletvekillerinin ikinci cumhurbaşkanı yardımcısından beklentileri ise şöyle dile getiriliyor:

-Sadece AK Partili milletvekilleri ile değil, muhalefetle de diyaloğu iyi olmalı.

-Önemli yasal düzenlemelerde, Türkiye’yi ilgilendiren meselelerde muhalefet partilerini de bilgilendirmeli görüşlerini almalı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ak parti cumhurbaşkanı yardımcısı
En Çok Okunan Haberler
DEM heyetinden peş peşe iki kritik görüşme

DEM heyetinden peş peşe iki kritik görüşme

Suriye'de hareketlilik, Haseke'den yola çıktılar! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddia edildi

Suriye'de hareketlilik, Haseke'den yola çıktılar! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddia edildi

2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

Ayrı yaşadığı eşiyle kendini barıştırmak isteyen kanaat önderini öldürdü! İfadesiyle hayrete düşürdü

Ayrı yaşadığı eşiyle kendini barıştırmak isteyen kanaat önderini öldürdü! İfadesiyle hayrete düşürdü

1 yıl boyunca sadece kırmızı et ve yumurta yedi! Sonuca kendisi de şaşırdı

1 yıl boyunca sadece kırmızı et ve yumurta yedi! Sonuca kendisi de şaşırdı

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.