HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracak! Ankara'da kulisler hareketlendi, adaylık için iki isim öne çıkıyor

AK Parti Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracak! Ankara'da kulisler hareketlendi, adaylık için iki isim öne çıkıyor

27.09.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim için çalışmalarına hız veren AK Parti'de Ankara adaylığı için iki isim öne çıktı. Kulislerde Turgut Altınok ve Hulusi Akar isminin konuşulduğunu belirten gazeteci Fatih Portakal "Turgut Altınok'un Mansur Yavaş'ın karşısına AK Parti'den aday olarak çıkacağı tahmin ediliyor." dedi. Portakal, Altınok'un görev beklediğinin de altını çizdi.

AK Parti Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracak! Ankara'da kulisler hareketlendi, adaylık için iki isim öne çıkıyor

Yerel seçimler için partilerin 'adaylık' mesaileri hız kazanırken, Ankara için isimler yavaş yavaş şekilleniyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den yeniden aday olacağını açıklarken İYİ Parti'nin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.

ANKARA İÇİN AK PARTİ'DE İKİ İSİM KONUŞULUYOR

Cumhur İttifakı cephesinde ise Ankara için iki ismin öne çıktığı belirtiliyor. Gazeteci Fatih Portakal, Ankara için Turgut Altınok isminin kulislerde konuşulduğunu iddia etti.

hgfhfgjfjk

"MANSUR YAVAŞ'IN KARŞISINA TURGUT ALTINOK"

Portakal yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerde Ankara'da Turgut Altınok'un Mansur Yavaş'ın karşısına AK Parti'den aday olarak çıkacağı tahmin ediliyor. Keçiören Belediye Başkanı kendisi. MHP kökenli bir isim, ismi çok konuşuluyor ve görev bekliyor." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_733de657feffd0018effb1e0a0a89d3c

ALTINOK: "ANKARA İÇİN GÖREVE HAZIRIZ"

Altınok'un Sözcü TV'nin sorularına yanıt verdiğini söyleyen Portakal, Altınok'un açıklamalarını aktardı.

Altınok, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "'Aday ol' denilirse biz de Ankara için göreve hazırız. CHP'ye oy veren vatandaşlar da 'belediye seçimlerinde aday olursan oyum senindir' diyor. Ben kendimi bir hizmetkar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

'HULUSİ AKAR' İDDİASI

Altınok'un adaylık için 'yeşil ışık' beklediğini savunan Portakal, Ankara için ismi geçen isimlerden birinin de eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu iddia etti.

akar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da o güne dikkat! Sağanak yağışlar için beklenen haber geldiİstanbul’da o güne dikkat! Sağanak yağışlar için beklenen haber geldi
Ders zili çaldı, acil ve poliklinikler dolu taştı! Belirtiler birbirine karıştı: 'Okula göndermeyin'Ders zili çaldı, acil ve poliklinikler dolu taştı! Belirtiler birbirine karıştı: 'Okula göndermeyin'
Karar verildi! Donald Trump suçlu bulunduKarar verildi! Donald Trump suçlu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara Hulusi Akar turgut altinok

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.