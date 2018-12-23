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AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 19:30 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuştu. Hükümetin eğitim sistemini eleştiren Karamollaoğlu, "Gençlerin düşünmelerini istemiyorlar. Bugünkü iktidarın en büyük endişesi, düşünen insanlarla muhatap olmak" dedi.

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya’da düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konunşan Karamollaoğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa’yı aday gösterdiklerini açıkladı.

“YENİDEN GELECEĞİZ”

Milli Görüş belediyeciliğini en iyi gösteren şehirlerden birinin Konya olduğunu belirten Karamollaoğlu, “İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye’mize, bütün İslam alemine göstereceğiz. Bütün bunları el birliğiyle yapacağız. Maalesef belli bir maddi imkana sahip değiliz. Bugün Meclis’te bulunan partiler, grupları olanlar, hazineden en az 70 milyon para alıp kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Bizim faaliyetlerimizi ise sizler finanse ediyorsunuz. Allah razı olsun, herkes gücü yettiği kadar destek veriyor. Ancak daha fazlasını tedarik etmeye mecburuz” dedi.

“EN BÜYÜK ENDİŞESİ, DÜŞÜNEN İNSANLARLA MUHATAP OLMAK”

Hükümetin eğitim sistemini eleştiren Karamollaoğlu, ”Bugün gençlerimiz, maalesef ümitsizlik içinde. Öyle bir hava meydana getirdiler ki eğitim deyince akla akıllı tahta, tablet, bina, bir de imtihan geliyor. Başka, bugünkü hükümetin eğitimden anladığı hiçbir şey yok. Akıllı tahta ve tabletle başladı sonra bina yaptılar. Arkasından da bugün geldiler, imtihana boğuldu gençlik. Gençlerin düşünmelerini istemiyorlar. Bugünkü iktidarın en büyük endişesi, düşünen insanlarla muhatap olmak. ‘Beyin göçü’ deniyor ya işte beyin göçünü güya durdurmak için büyük çaba sarf ediyorlar; ama durdurmaları mümkün değil. Çünkü bunlar düşünmeden hareket etmeye, düşünmeden politika belirlemeye, düşünmeden adım atmaya alışmışlar. Düşünen insan sorgular. Sorgulayan insanlardan rahatsızlar. Bundan dolayıdır, biz bu gidişatı değiştirmekle mükellefiz. Gençlerin önünü ancak Saadet Partisi, Milli Görüş açar. Biz hakikaten düşünen insanlara ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER”

Ülke geleceği için ümitlerini hiç kaybetmediklerine değinen Karamollaoğlu, “Bazen soruyorlar, ‘Şahsiyetli bir dış politika diyorsunuz. Şahsiyetli dış politikayı nasıl, kiminle uygulayacaksınız? İslam Birliği diyorsunuz. Geri kalmış ülkeler bir araya gelsinler, zulmedenlere karşı bir tavır sergilesinler diyorsunuz. Bunlar nasıl bir araya gelecek’ diye soruyorlar. Bu, yöneticilerin tavrına bağlı. At binicisine göre kişner. Erbakan Hoca Konya’dan milletvekili seçildiği zaman İslam Birliği’ni hiç unutmadı. İlk adımı da Konya’da Kudüs mitingleri tertip ederek attı” dedi.

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