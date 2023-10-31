AK Parti'nin İstanbul adaylığı için Ali Yerlikaya iddiası gündem oldu! Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Gökçek mi çıkacak?

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma geçilirken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı henüz açıklanmadı. Kulislerde pek çok isim konuşulurken, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI ALİ YERLİKAYA MI?

Haberet'e konuşan Mehmet Ali Kulat, AK Parti'nin İstanbul adayı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşulduğunu açıkladı.

ANKARA İÇİN 'OSMAN GÖKÇEK' İDDİASI

Ankara içinse Osman Gökçek'in çok şanslı olduğunu iddia eden Kulat, "Gençlik aşısıyla iş başka bir yere evrilebilir" dedi.

Kulat'ın sözleri bir anda gündem yaratırken, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın olası İstanbul adaylığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"YERLİKAYA'YA EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYLE KONUŞTUM"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili verdiği kulis bilgisinde "Ali Yerlikaya'ya en yakın isimlerden biriyle konuştum, 'Düzensiz göç, çeteler, uyuşturucuyla ilgili mücadele, daha çok yol almamız gerekiyor. Yapacağımız çok işler var' ifadelerini kullandılar. Sayın Yerlikaya'nın belediye başkanı adaylığıyla ilgili bir düşüncesi yok." ifadelerine yer verdi.