Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor! Saat belli oldu, işte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayacak. Gözler, kritik konuların ele alınacağı kabine toplantısında olacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:

-Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

-Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

ALINAN KARARLARI PAYLAŞACAK

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.







