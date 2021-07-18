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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABAD'ın kararına tepki: Yanlış karardır

18.07.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) başörtüsü ile ilgili aldığı kararın, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyeceğini ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendireceğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABAD'ın kararına tepki: Yanlış karardır

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABAD'ın, Avrupa Birliğinde, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine ilişkin kararını değerlendirdi.

ABAD'ın, dini özgürlükleri ihlal eden kararının, yanlış bir karar olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"YANLIŞ BİR KARARDIR"

"Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir.

"GERİ GİDİŞE YOL AÇACAKTIR"

ABAD’ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır.

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ABAD’ın bu kararının Avrupa’daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.

Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar ve milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir."

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