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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki

10.03.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin TBMM’deki grup toplantısındaki konuşmalarına tepki gösterdi.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in siyasi bir konuşma esnasında kadın sıfatını da kullanarak konuşurken, hepimizin karşı olduğu çirkin uygulamaları sayarak Cumhurbaşkanımızın ailesi üzerinden örnek vermesini şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği mahkum ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AİLE MAHREMİYETİNE SALDIRIDIR"

"Akşener’in konuşması, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak kadına şiddetin bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Bu yapılan son derece çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saldırıdır.

"AK Parti, hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi verecektir.

"Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir.

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"KADINA HAKLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ"

"Kendi hukukunu savunmak adı altında Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir.

"Bu hadsiz ve çirkin saldırılarla hukuk ve siyaset zemininde en güçlü şekilde mücadele etmeye kararlılığımız tamdır. Böylesi bir çirkinliğe ve hadsizliğe AK Parti tüm gücüyle karşı çıkacaktır.

"AK Parti’miz adına Uygur kardeşlerimizin haklarına ilişkin defalarca açıklamalar yaptım. Bu açıklamalarımızda Uygur kardeşlerimizin hak ve hukuku için en net siyasi açıklamaları yaptık...

"Buna rağmen İYİ Parti Genel Başkanı, AK Parti’nin bu konuda sanki net bir tutumu yokmuş gibi cümleler kurarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyor. Uygur meselesini istismar ediyor.

"KÜRSÜDEN BAĞIRMAK POLİTİKA DEĞİLDİR"

"Bu mesele bir siyasi rant ve siyasi polemik meselesi değildir.
Kürsüden bağırmak politika değildir. Hak ve hukuk savunusunu kararlı şekilde her zeminde sürdüreceğiz. İşi gücü propoganda olanların samimi bir şekilde Uygur kardeşlerimizin yanında yer almadığı açıktır."

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