AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in siyasi bir konuşma esnasında kadın sıfatını da kullanarak konuşurken, hepimizin karşı olduğu çirkin uygulamaları sayarak Cumhurbaşkanımızın ailesi üzerinden örnek vermesini şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği mahkum ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AİLE MAHREMİYETİNE SALDIRIDIR"

"Akşener’in konuşması, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak kadına şiddetin bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Bu yapılan son derece çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saldırıdır.

"AK Parti, hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi verecektir.

"Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir.

"KADINA HAKLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ"

"Kendi hukukunu savunmak adı altında Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir.