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AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken sözler! 'İzmir üzerinde tehlikeli bir oyun oynanmak isteniyor' diyerek net konuştu: Millet buna izin vermez!

13.04.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu dile getirerek, "7'li koalisyonun yetkililerinden 'Siz kimsiniz? Biz burada bir siyasi mücadele yapıyoruz. Bu konuda açıklama yapmaya hakkınız yok. Kandil'i başınıza yıkarız.' lafını hiç duydunuz mu? Duymadık." ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken sözler! 'İzmir üzerinde tehlikeli bir oyun oynanmak isteniyor' diyerek net konuştu: Millet buna izin vermez!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimleri öncesi terör örgütü mensuplarının Millet İttifakı'na destek açıklamaları yaptığını söyleyerek sert ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...

AK Parti'nin İzmir milletvekili adayları, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak açıklanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Dağ, milletvekilliği yaptığı dönem boyunca vatandaşın ve teşkilatın taleplerini göz önünde bulundurduğunu, bundan sonra da İzmir ve Türkiye için aynı heyecanla çalışacağını söyledi.

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Dağ, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu dile getirerek, "Birileri 14 Mayıs'a ne kadar önem verdiklerini hemen her gün yaptıkları açıklamalarla dile getirdi. 14 Mayıs seçimleri için neredeyse her gün terör örgütü mensupları tarafından açıklama yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.

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"KİMDEN MEDET UMDUKLARI BELLİ"

Terör örgütü mensuplarının 40 bin insanı öldürdüğünün unutulmaması gerektiğine işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"40 bin insanımızı şehit eden, birçok istikrarsızlığa sebebiyet veren bu terör örgütü elebaşları Millet İttifakı'na desteklerini sürekli ifade ediyorlar. 7'li koalisyonun yetkililerinden 'Siz kimsiniz? Biz burada bir siyasi mücadele yapıyoruz. Bu konuda açıklama yapmaya hakkınız yok. Kandil'i başınıza yıkarız.' lafını hiç duydunuz mu? Duymadık. Söyleyemezler, dile getiremezler. Çünkü korkuları vardır. Siyasi uzantısı siyasi partiye bakıyorsunuz, 14 Mayıs'tan sonrasını Öcalan'a özgürlük süreci olarak ifade ediyor. FETÖ'cü kaçaklar, vatansızlar, dünyanın her bir yerinden '15 Mayıs'a bilet aldık.' sözleri ifade ediyorlar. Neyi kastettikleri belli. Kimden medet umdukları belli. Bu medet umanlara bir laf dahi söyleyebiliyorlar mı?"

İzmir üstünde tehlikeli bir oyun oynanmak istendiğini de belirten Dağ, belediye kadrolarının birtakım örgütlere peşkeş çekildiğine dair şikayetler aldıklarını, buna bu milletin izin vermeyeceğini belirtti. (AA)

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