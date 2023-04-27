AK Partili Hamza Dağ: Lider çalışkan olunca ekibin tembellik yapma lüksü olmuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Programda İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, AK Parti İzmir milletvekili adayları Eyüp Kadir İnan, Şebnem Bursalı, Mehmet Sadık Tunç, Ömür Şanlı ve esnaf yer aldı. Programda seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Dağ, "14 Mayıs'a iki haftalık zaman kaldı. Bizim bugüne kadar yaptığımız başarılarda özellikle Cumhurbaşkanımızın çalışkanlığının çok büyük etkisi var. Lider çok çalışkan olunca ekibin tembellik yapma lüksü olmuyor. Biz bazen bu genç yaşımızda 'İki gün tembellik yapsak mı?' dediğimiz an, aklımıza Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Diyoruz ki; 'O bir günde beş tane program yapıyor'. Vicdanına bunu oturtamıyorsun. İki gün önce bir günde 5 program yaptı. Lider bu kadar yoğun bir şekilde çalışınca, bizler de ona ayak uydurmak için canla başla uğraş veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZ BİR ÖNCEKİ OY ORANIDIR"

Öte yandan ülkede istikrarın önemine dikkati çeken Dağ, "Biz 15 Mayıs sabahı istikrarın devam ettiği bir ülkeye uyanmak istiyoruz. Bizim rakibimiz bir önceki seçimde almış olduğumuz oy oranıdır. Biz onu geçmeye çalışıyoruz. İşimiz orada bitmiyor. Bizim işimiz asıl orada başlıyor. Önümüzdeki beş sene şehrimize ve ülkemize güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. İzmir- İstanbul Otoyolu belki de en majör işlerimizden birisi. 2-3 yıl önce belki de İzmir-Ankara yüksek hızlı treni konuşacağız. 'O bitti' diyeceğiz. Yapamamış olsalar da körfezin temiz olduğunu, bizim tarafımızdan temizlendiğini konuşacağız. Sayın Başkan Körfez'de yüzülecek demişti ama kaldı şurada 10 ay. Onu da yapmak herhalde bize nasip olacak" dedi.

"İZMİR'İN DİNAMİKLERİNİ İYİ BİLEN BİR EKİBİMİZ VAR"

İzmirli milletvekili adaylarına da değinen Dağ, "Milletvekili adaylarımız gördüğünüz gibi ithal adaylar değil. Tamamen buralı. İzmir'de bugüne kadar hem iş dünyasında, hem bürokraside, hem basın dünyasında, hem partimizin gençlik kollarında görev yapmış arkadaşlarımız. Dolayısıyla İzmirliyi, İzmir'i bilen, İzmir'in dinamiklerini iyi bilen bir ekibimiz var. Önümüzdeki beş sene çok daha iyi hizmetleri hep birlikte harekete geçireceğiz. Şoför esnafımızla ilgili ÖTV meselesinin belki zamanı vardı. Bu müjdeyi sizlerle Cumhurbaşkanımız paylaşmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte araçların yenilenmesi ve vatandaşa daha konforlu bir şekilde hizmet edilmesi konusunda büyük bir fırsat sağlayacak. 14 Mayıs seçimlerine iki haftalık bir süreç kaldı. Türkiye genelinde 3 milyon 700 bin esnafımıza 308 milyar TL bir destek sağlandı. Bu durum pandemiden sonra büyümeyi getirdi. Pandemiden sonra bizim istihdam sayımız 25 milyon 600 bin idi. Bu ay itibariyle 31 milyon 800 bine çıktı. Biz inşallah bunu beş sene içinde 38 milyona çıkaracağız. Pandeminin başından sonuna tabii ki zorluklar oldu. İki senede tam 6 milyon istihdam artışı oldu. Uygun kredilerle esnafın desteklenmesi, faizle ilgili eleştiriler gelse de faizle ilgili yapılan bu politika bir anda hem büyümeye, hem istihdam artışına hem ihracat artışına fırsat verdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

