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AK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltı

09.05.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili ve CHP'liler arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tansiyon artınca taraflar birbirine pet şişe ve taş fırlattı. Bölgede bulunan bir CHP'li bir el havaya ateş açtı. Yaşanan olay sonrası 2 kişi yaralanırken havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.

AK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltı

Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

AA-20230509-31092095-31092091-GAZIANTEPTE_SECIM_CALISMALARINDA_CIKAN_KAVGADA_HAVAYA_ATES_EDEN_MECLIS_UYESI_GOZALTINA_ALINDI

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Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

AA-20230509-31092095-31092092-GAZIANTEPTE_SECIM_CALISMALARINDA_CIKAN_KAVGADA_HAVAYA_ATES_EDEN_MECLIS_UYESI_GOZALTINA_ALINDI

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı. (AA)

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