Akademi Twitter’da yanlışlıkla Oscar tahmin listesi açıkladı ve sildi

Oscar’ların belirleyicisi Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Türkiye saatiyle 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece yapılacak olan 92. Oscar Ödülleri öncesinde, sinemaseverlerin tahminlerini yazmaları için yaptıkları geliştirmeyi göstermek isterken kendi tahminlerini tweet’ledi. Yaptıkları bu gaf sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı.

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda yapılacak olan 2020 Oscar Ödülleri öncesi Akademi’nin resmi Twitter hesabındaki 3,4 milyon takipçisine gönderdiği tahmin listesi hata fark edilip tweet silinmeden önce bir anda pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

EN İYİ FİLM PARASITE

Oscar Tahmini Deneyimi adlı geliştirmeyi göstermek için Akademi’nin attığı “Oscar tahminlerim” fotoğrafı, ödüller için ana kategorilerde yapılan tercihleri içeriyor. Buna göre en iyi film Parasite, en iyi yönetmen 1917 ile Sam Mendes, en iyi orijinal senaryo Parasite, en iyi uyarlama senaryo ise Jojo Rabbit seçilmiş görünüyor.

Oyunculuk kategorilerinde Joker’in yıldızı Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu, Judy’nin yıldızı Renée Zellweger en iyi kadın oyuncu, Once Upon a Time in Hollywood yıldızı Brad Pitt ve Marriage Story oyuncusu Laura Dern en iyi yardımcı oyuncu ödülleri için tercih edilmiş isimler.