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  4. Akan trafikte fark ettiler! Yolun ortasında hareket halindeydi: Sürücüler gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizlemeyedi... Hemen müdahale ettiler

Akan trafikte fark ettiler! Yolun ortasında hareket halindeydi: Sürücüler gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizlemeyedi... Hemen müdahale ettiler

12.02.2025 14:22
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.02.2025 14:22
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Tayland'da yaşanan tehlikeli trafik durumu birçok kişiyi korkuttu. Akan bir trafikte sürücüler yolun ortasında hareket eden bir şey keşfettiler. Sürücüler araçtan inerek yanına yaklaştıklarında ise 2 yaşındaki küçük bir kızın oyunca arabasını yolun ortasında sürdüğünü gördüler. Sürücüler küçük kızı yoldan uzaklaştırarak olası bir kazayı engellemeyi başardı.

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Chachoengsao eyaletine bağlı Chachoengsao şehrine giden Sirisothorn Yolu'nda ilginç bir olay yaşandı. Olayın videosu sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı. Buna göre, bir aracın kamerasından kaydedilen görüntülerde araçların hareket halinde olduğu ve aniden yolun ortasında hareket eden "garip bir nesne" keşfedildi.

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KAZAYI UCUZ ATLATTILAR

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Sürücüler araçlarından indiklerinde yaklaşık 2 yaşlarında küçük bir kız çocuğunun oyuncak bir arabanın üzerinde oturduğunu ve sayısız araba ve motosikletin geçtiği, yoğun 4 şeritli bir yolun ortasına doğru yürüdüğünü açıkça görüldü. Araçlar hızlarını kontrol ederek zamanında durmayı başardı.

KIZI KENARA ALDILAR

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Küçük kıza yardım etmek için sürücüler araçlarından indi ve yolun ortasına kadar gelerek oyuncak arabasıyla birlikte onu yolun dışına aldı. Olayın görüntüsü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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