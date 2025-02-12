Akan trafikte fark ettiler! Yolun ortasında hareket halindeydi: Sürücüler gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizlemeyedi... Hemen müdahale ettiler

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Chachoengsao eyaletine bağlı Chachoengsao şehrine giden Sirisothorn Yolu'nda ilginç bir olay yaşandı. Olayın videosu sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı. Buna göre, bir aracın kamerasından kaydedilen görüntülerde araçların hareket halinde olduğu ve aniden yolun ortasında hareket eden "garip bir nesne" keşfedildi.

KAZAYI UCUZ ATLATTILAR

Sürücüler araçlarından indiklerinde yaklaşık 2 yaşlarında küçük bir kız çocuğunun oyuncak bir arabanın üzerinde oturduğunu ve sayısız araba ve motosikletin geçtiği, yoğun 4 şeritli bir yolun ortasına doğru yürüdüğünü açıkça görüldü. Araçlar hızlarını kontrol ederek zamanında durmayı başardı.

KIZI KENARA ALDILAR

Küçük kıza yardım etmek için sürücüler araçlarından indi ve yolun ortasına kadar gelerek oyuncak arabasıyla birlikte onu yolun dışına aldı. Olayın görüntüsü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.