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  4. Huzurevinde skandal! En az 60 kişi 'heyecan olsun' diye öldürdüğü iddia edildi... Korkunç iddialar: "Öldürücü ilaç kokteyli"

Huzurevinde skandal! En az 60 kişi 'heyecan olsun' diye öldürdüğü iddia edildi... Korkunç iddialar: "Öldürücü ilaç kokteyli"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 13:47
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Almanya'nın Berlin kentindeki bir huzurevinde çalışan sağlık görevlisi , ilk olarak Ağustos ayında adam öldürme şüphesiyle tutuklanmıştı. Johannes M. olarak bilinen 40 yaşındaki doktor çok sayıda yaşlı insanı sadece 'heyecan olsun diye' öldürdüğü şüphesiyle soruşturuluyor. Doktorun hastalarına öldürücü bir ilaç enjekte ettiği iddialar arasındaki yerini aldı.

Huzurevinde skandal! En az 60 kişi 'heyecan olsun' diye öldürdüğü iddia edildi... Korkunç iddialar: "Öldürücü ilaç kokteyli"

MYNET|DIŞ HABERLER Almanya'nın Berlin kentindeki bir huzurevinde çalışan 40 yaşındaki Johannes M. olarak bilinen doktor, en az 60 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Savcılar palyatif bakım doktorunun yaşlı insanları sadece kan dökme arzusuyla öldürdüğüne ve 60'tan fazla kurban olabileceğine inanıyor. Şu ana kadar 10'dan fazla vakada, doktorun yaşlı ve ağır hastalara evlerinde öldürücü ilaç kokteyli uyguladığı iddiası doğrulandı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İddiaya göre cinayet dalgası, 2022 yılında 70 yaşındaki bir kadını uyuşturarak öldürdüğü ve ardından evini ateşe verdiği iddiasıyla başladı. Araştırmacılar cansız bedenleri patologlar tarafından incelenebilmesi için çıkarıyorlar. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

DOKTOR TEZİNDEKİ KORKUNÇ DETAY

Johannes'in 12 yıl önceki doktora tezinde öldürmenin 'temelde her insanın davranış yelpazesinin bir parçası' olduğunu söylediği iddia edildi. Alman medyasına göre, Johannes M. tezinde 'yaşlı cinayetleri' konusuna bir bölüm ayırdı. Bu bölümde bakıma muhtaç insanların öldürülmesinin 'ispatlanmasının kolay olmadığı' gerekçesiyle, bildirilmeyen vaka sayısının yüksek olduğu varsayımına dayanan bir çalışmayı ele alıyor ve ölümlerin çoğunlukla 'ilk otopside doğal ölüm olarak sınıflandırıldığını' söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya huzurevi
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