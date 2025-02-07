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  4. Havayolunun 7 bin dolar (251.883,31 TL) değerindeki valizini kaybettiğini iddia etti! "Sahip olduğum her şey içindeydi"

Havayolunun 7 bin dolar (251.883,31 TL) değerindeki valizini kaybettiğini iddia etti! "Sahip olduğum her şey içindeydi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 12:15
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TikTok ve Instagram'da düzenli olarak seyahat içerikleri paylaşan 30 yaşındaki influencer Bianca Beemer, başka bir ülkeye taşınırken yanına aldığı bavulunun havayolu şirketi tarafından seyahat sırasında kaybedildiğini iddia ederek duruma isyan etti. Taşındığı için tüm değerli eşyalarının valizinde olduğunu söyleyen fenomen isim bavulundakilerin değerini ise 7 bin dolar (yaklaşık 251 bin TL) olarak açıkladı.

Havayolunun 7 bin dolar (251.883,31 TL) değerindeki valizini kaybettiğini iddia etti! "Sahip olduğum her şey içindeydi"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medya fenomeni Bianca Beemer başka bir ülkeye taşınırken eşyalarının neredeyse tamamının bulunduğu bavulunun kaybolduğunu iddia ederek binlerce dolar fakirleştiğini söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Beemer olayın Kanada'nın Toronto şehrinden Almanya'nın Berlin şehrine taşındığı sırada yaşandığını dile getirdi.

TÜM EŞYALARINI İKİ ÇANTAYA BÖLMÜŞTÜ

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Taşındığı için kendisine gerekli olan tüm eşyalarını iki çantaya sığdırdığını söyleyen Beemer, el çantası ve bir hokey çantası hazırladı. El çantasında kamera ekipmanları ve mesleğinin diğer araçları bulunurken, spor çantasında ise COVID nedeniyle hayatını kaybeden büyükannesinden miras kalan bir atkı da dahil olmak üzere çoğunlukla duygusal eşyalar vardı. Eşyalarının toplam değeri: 7.000 dolar civarındaydı.

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Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı'na vardığında Beemer'a hokey çantasını özel bir kioskta teslim etmesi gerektiği söylendi. Çünkü çantanın ağırlığı 35 kilogramdı. Çantanın ağırlığından dolayı 277 dolar (yaklaşım 9.966 TL) ödeme yaptığını ifade eden Beemer, "Büyük boy çantamı teslim etmeye gittiğimde nakit ödeme yapmamı istediler, bu da bana biraz tuhaf geldi" dedi.

5 AYDIR ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

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Daha sonra çok duraklı yolculuğuna başladı; önce Condor Havayolları ile Frankfurt'a uçtu, ardından Lufthansa uçağıyla son durağı olan Berlin'e gitti. Ne yazık ki Beemer son varış noktasına ulaştığında çantalarının kendisiyle birlikte gelmediğini fark etti.

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Beemer, yıkıcı gerçeğin farkına varmasına rağmen, "Çantamın geleceği konusunda hala oldukça iyimserdim, çünkü çantam neden gelmesin ki?" dedi. Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hâlâ çantasının gelmediğini söyleyen Beemer, "Çantanın 7000 dolar değerindeki kısmından sadece 1500 dolar geri ödeme yapmak istediler. Sürekli olarak aradım ve mail attım ama çantamın yerine ilişkin tam bir bilgi alamadım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak bavul
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