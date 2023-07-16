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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası AK Partili isimden "kirli operasyon" tepkisi! "15 Temmuz gecesine denk getirilmesi..."

16.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı geldi. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, akaryakıt zammının 15 Temmuz gecesine denk gelmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası AK Partili isimden "kirli operasyon" tepkisi! "15 Temmuz gecesine denk getirilmesi..."

Benzin, motorin ve LPG otogaz tutarlarına ÖTV zammı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. AK Partili Metin Külünk, "Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı." ifadeleriyle çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

"KİRLİ BİR OPERASYON"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Külünk şu ifadelere yer verdi:

"Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinede hemde Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

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"DERHAL GÖREVDEN ALINMALI"

Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı.

"ENFLASYONU KÖRÜKLEYECEĞİ GERÇEĞİ GÖZ ARDI EDİLDİ"

Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor."

Akaryakıta büyük zam! ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete'de Akaryakıta büyük zam! ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete'de

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Anahtar Kelimeler:
Metin Külünk ÖTV Zam Akaryakıt

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