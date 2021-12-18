Akasya Durağı'nın Obayana'sı yeni işiyle şaşırttı!

Kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Gülay Baltacı gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı dönem ilgiyle izleniyordu. Dizide hayat verdiği 'Obayana' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisi, 1995-2003 yılları arasında ekranlara gelen Çiçek Taksi'nin uyarlamasıydı.

5 sezon süren Akasya Durağı'nda, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimler rol alıyordu.

Dizide Osman'ın kızı Dilek'e aşık bir genç olan Obayana'yı canlandıran Kenyalı oyuncu Max Bendo, epeydir gözlerden uzaktı.

Türk vatandaşlığı alan Bendo; En Son Babalar Duyar, Kadın İsterse, Komedi Türk, Yalancı Romantik gibi projelerde rol aldı. Bendo, Akasya Durağı'ndan sonra yer aldığı projelerde figüran olarak oynadı.

Şimdilerde oyunculuk yapmayan Max Bendo'nun, bir dondurmacıda çalıştığı iddia ediliyor.



