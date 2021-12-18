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Akasya Durağı'nın Obayana'sı yeni işiyle şaşırttı!

18.12.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Obayana' karakteriyle hafızalara kazınan Max Bendo, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Akasya Durağı'nın Obayana'sı yeni işiyle şaşırttı!

Kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Gülay Baltacı gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı dönem ilgiyle izleniyordu. Dizide hayat verdiği 'Obayana' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisi, 1995-2003 yılları arasında ekranlara gelen Çiçek Taksi'nin uyarlamasıydı.

Akasya Durağı'nın Obayana'sının son haline bakın!

5 sezon süren Akasya Durağı'nda, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimler rol alıyordu.

Akasya Durağı'nın Obayana'sının son haline bakın!

Dizide Osman'ın kızı Dilek'e aşık bir genç olan Obayana'yı canlandıran Kenyalı oyuncu Max Bendo, epeydir gözlerden uzaktı.

Akasya Durağı'nın Obayana'sı son haliyle şaşırttı!

Türk vatandaşlığı alan Bendo; En Son Babalar Duyar, Kadın İsterse, Komedi Türk, Yalancı Romantik gibi projelerde rol aldı. Bendo, Akasya Durağı'ndan sonra yer aldığı projelerde figüran olarak oynadı.

Akasya Durağı'nın Obayana'sı son haliyle şaşırttı!

Şimdilerde oyunculuk yapmayan Max Bendo'nun, bir dondurmacıda çalıştığı iddia ediliyor.

Akasya Durağı'nın Obayana'sı son haliyle şaşırttı!


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