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Akasya Durağı’nın Şoför Leyla’sının kardeşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

26.09.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya Durağı dizisi bir dönemin fenomen yapımları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlandığı sırada beğeni toplayan yapımda Şoför Leyla karakterine Ayça İnci hayat veriyordu. Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan İnci’nin kardeşi de çok ünlü çıktı.

Unutulmaz yapımlar arasında yer alan Akasya Durağı’nın oyuncuları son halleri ve özel hayatlarıyla sık sık gündem oluyor. Oyuncuları arasında Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizide şoför Leyla karakterine Ayça İnci hayat veriyordu.

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Şimdilerde 45 yaşında olan Ayça İnci ilk olarak lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçti.

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16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü alan ve en son Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosunda bulunan İnci'nin kardeşi Ayçin İnci de oyuncu.

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43 yaşında olan Ayçin İnci 2003 yılında rol aldığı Kurşun Yarası adlı dizi ile oyunculuk kariyerine merhaba dedi.

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2005'te Sen Ne Dilersen filmi rol aldığı ilk film olurken bir yıl sonra Eurideke'nin Çığlığı oyunu ile ilk defa tiyatro sahnesine çıktı.

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Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında O Hayat Benim, Arka Sokaklar, Bir Litre Gözyaşı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sana Söz ve Başım Belada da bulunuyor.

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