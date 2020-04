Akciğer sağlığını korumak için nasıl beslenmeli?

Beslenmenin akciğer sağlığı üzerindeki etkisi büyüktür. İdeal beslenme sistemi olarak nitelendirdiğimiz Akdeniz Diyeti akciğer sağlığını destekler.

Bunun için beslenmede özellikle antioksidan ve antienflamatuar maddelerden zengin olan besinler tercih edilmelidir. İşlenmiş yiyeceklerden uzak, mevsiminde yenen taze sebze-meyve, beyaz et, özellikle balık ve zeytinyağı, yağlı tohumlara ( fındık, badem , ceviz gibi ) ağırlık verilmelidir.

Akciğer sağlığını koruyabilmek için hücrelerin yenilenmesi ve doku korunumu çok önemlidir. Bu sebeple antioksidan vitaminlerden C vitamini yeterli miktarlarda alınmalıdır. Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyar. Enfeksiyon ve stres anlarında plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşmeye başlar. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.

Rafine edilmiş tahıllar, tatlılar, glisemik indeksi yüksek besinler, İşlenmiş etler, kızartmalar, nişasta içeriği yüksek olan gıdalar solunum sistemi üzerinde olumsuz etki yarattığı için mümkün olduğu kadar az tüketilmelidir. Akciğer sağlığını korumaya yardımcı olan ilaç değerinde 5 besin ise şu şekilde;