HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Akdeniz'de yangın kabusu! Türkiye dahil 7 ülke cayır cayır yanıyor... Onlarca kişi öldü, binlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı...

Akdeniz'de yangın kabusu! Türkiye dahil 7 ülke cayır cayır yanıyor... Onlarca kişi öldü, binlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı...

26.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'e kıyısı olan hemen her ülke neredeyse cayır cayır yanıyor. Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Cezayir ve hatta Tunus'ta da yangın nedeniyle şimdiye kadar 40 kişi hayatını kaybederken binlerce insan ise yaşadıkları yerlerden tahliye ediliyor.

Akdeniz'de yangın kabusu! Türkiye dahil 7 ülke cayır cayır yanıyor... Onlarca kişi öldü, binlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı...

El Nino hava olayı nedeniyle dünyada ekstrem hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa'da ve Akdeniz'e kıyısı olan Kuzey Afrika ülkelerinde hava sıcaklıkları 50 ila 60 derecelerde geziniyor. Bu da beraberinde çok geniş bir coğrafya olan Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerde büyük yangınlar doğuruyor...

2023-07-24T152619Z_194244794_RC2N92AXL115_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-GREECE-WILDFIRE

YUNANİSTAN'DA DURUM ÇOK KÖTÜ...

Atina'nın hemen kuzeyindeki Evia adasında, Canadair yangın söndürme uçağı bir vadiye düştüğünde iki pilot öldü.

Evia Adası'nın başka bir yerinde ise ücra bir kırsal barakada yanmış bir adam cesedi bulundu.

Son günlerde Rodos adasında 20 binden fazla insan güneydeki evlerden ve tatil yerlerinden tahliye edildi. Bir havaalanı yetkilisi AFP haber ajansına verdiği demeçte, Pazar ve Salı günleri arasında 40'tan fazla acil durum uçuşunda 5 binden fazla kişinin evlerine uçtuğunu söyledi.

2023-07-25T134602Z_860892785_RC2DA2A4XD0G_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-ITALY-WILDFIRES

Yunanistan'da Sivil Savunma Bakanlığı Çarşamba günü ülkenin 13 bölgesinin altısında "aşırı yangın tehlikesi" konusunda uyarıda bulundu.

Yunanistan'ın ilerleyen günlerde bazı bölgelerinde sıcaklıkların 44 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

2023-07-25T122014Z_1306230604_RC28A2AGEZPO_RTRMADP_3_ALGERIA-FIRES

Mevcut sıcak hava dalgalarının sona ermemesi Yunanistan'da aktif olarak devam eden yangınlar için de tehlike çanlarını tetikliyor.

Rodos, Korfu ve Evia Adaları'nda orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan için bir başka büyük turizm cenneti olan Girit Adası'nda da alarm seviyesi yükseğe çekildi.

2023-07-25T102620Z_2038740533_RC27A2A60OKU_RTRMADP_3_ALGERIA-FIRES

İTALYA'DA DA YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İtalya'nın Sicilya ve Puglia bölgelerindeki yangınlar da tam gaz devam ediyor.

Yangın yüzünden birçok kişi yerinden olurken şiddetli rüzgar ve kurumuş bitki örtüsü itfaiyecilerin alevleri söndürmesinde önemli bir engel teşkil ediyor.

palermo

Palermo kentinde de yangının büyüdüğü ve zamana karşı yarışın başladığı aktarıldı. Yangın sebebiyle Palermo Havalimanı geçici süreliğine kapatıldı.

2023-07-25T103147Z_1333897153_RC28A2A7LOZD_RTRMADP_3_ALGERIA-FIRES

PORTEKİZ VE İSPANYA'DA DA ALEVLER HIZLA YÜKSELİYOR

İspanya ve Portekiz'de de yangınlar hızla yayıldı.

Portekiz'in Lizbon yakınlarında çıkan yangına yüzlerce itfaiyeci müdahale ediyor.

İspanya'nın Kanarya Adası'nda 200 hertarlık alan küle döndü.

2023-07-25T113108Z_660420714_RC28A2ATPEZM_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-GREECE-WILDFIRE

CEZAYİR'DE 34 KİŞİ YANGIN YÜZÜNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Şimdiye kadarki en fazla ölü sayısı, Cezayir'deki yangınlarda kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki sahil bölgesi Bejaia'da, bir tahliye operasyonu sırasında alevlerle çevrelenen 34 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölenlerin arasında 10 kişinin de asker olduğu bilgisi geldi.

Cezayirli yetkililer, yangınların %80'inin Pazar günü söndürüldüğünü, ancak yaklaşık 8.000 personel, yüzlerce itfaiye aracı ve bazı uçakların dahil olduğu büyük bir yangınla mücadele çabasının devam ettiğini söyledi.

2023-07-25T113200Z_610512741_RC2AA2AQEBCC_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-GREECE-WILDFIRE

TUNUS'TA 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cezayir'e komşu Tunus'ta da yangınlar çıktı ve burada kıyı köyü Melloula'dan 300 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

2023-07-25T122238Z_1580609056_RC28A2AJHYG5_RTRMADP_3_ALGERIA-FIRES

UZMANLAR YANGINLARIN SEBEBİNİN AÇIKLADI

World Weather Atribution isminde iklim bilimcilerden oluşan bir ekipten Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki yoğun sıcak hava dalgaları için açıklama yapıldı.

2023-07-25T122213Z_1491667443_RC27A2A4VMIB_RTRMADP_3_ALGERIA-FIRES

Uzmanlar bu sıcak hava dalgalarının insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansız olacağını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nijer'de darbe girişimi! Nijer'de darbe girişimi!
Sıcak çarpmasına aman dikkat! Bu besinleri tüketebilirsiniz...Sıcak çarpmasına aman dikkat! Bu besinleri tüketebilirsiniz...
'Terör bitme noktasına geldi' Bakan Yerlikaya canlı yayında açıkladı!'Terör bitme noktasına geldi' Bakan Yerlikaya canlı yayında açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
yangın İtalya Cezayir Tunus İspanya Yunanistan rodos adası

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.