Akdeniz'de yangın kabusu! Türkiye dahil 7 ülke cayır cayır yanıyor... Onlarca kişi öldü, binlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı...

El Nino hava olayı nedeniyle dünyada ekstrem hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa'da ve Akdeniz'e kıyısı olan Kuzey Afrika ülkelerinde hava sıcaklıkları 50 ila 60 derecelerde geziniyor. Bu da beraberinde çok geniş bir coğrafya olan Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerde büyük yangınlar doğuruyor...

YUNANİSTAN'DA DURUM ÇOK KÖTÜ...

Atina'nın hemen kuzeyindeki Evia adasında, Canadair yangın söndürme uçağı bir vadiye düştüğünde iki pilot öldü.

Evia Adası'nın başka bir yerinde ise ücra bir kırsal barakada yanmış bir adam cesedi bulundu.

Son günlerde Rodos adasında 20 binden fazla insan güneydeki evlerden ve tatil yerlerinden tahliye edildi. Bir havaalanı yetkilisi AFP haber ajansına verdiği demeçte, Pazar ve Salı günleri arasında 40'tan fazla acil durum uçuşunda 5 binden fazla kişinin evlerine uçtuğunu söyledi.

Yunanistan'da Sivil Savunma Bakanlığı Çarşamba günü ülkenin 13 bölgesinin altısında "aşırı yangın tehlikesi" konusunda uyarıda bulundu.

Yunanistan'ın ilerleyen günlerde bazı bölgelerinde sıcaklıkların 44 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Mevcut sıcak hava dalgalarının sona ermemesi Yunanistan'da aktif olarak devam eden yangınlar için de tehlike çanlarını tetikliyor.

Rodos, Korfu ve Evia Adaları'nda orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan için bir başka büyük turizm cenneti olan Girit Adası'nda da alarm seviyesi yükseğe çekildi.

İTALYA'DA DA YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İtalya'nın Sicilya ve Puglia bölgelerindeki yangınlar da tam gaz devam ediyor.

Yangın yüzünden birçok kişi yerinden olurken şiddetli rüzgar ve kurumuş bitki örtüsü itfaiyecilerin alevleri söndürmesinde önemli bir engel teşkil ediyor.

Palermo kentinde de yangının büyüdüğü ve zamana karşı yarışın başladığı aktarıldı. Yangın sebebiyle Palermo Havalimanı geçici süreliğine kapatıldı.

PORTEKİZ VE İSPANYA'DA DA ALEVLER HIZLA YÜKSELİYOR

İspanya ve Portekiz'de de yangınlar hızla yayıldı.

Portekiz'in Lizbon yakınlarında çıkan yangına yüzlerce itfaiyeci müdahale ediyor.

İspanya'nın Kanarya Adası'nda 200 hertarlık alan küle döndü.

CEZAYİR'DE 34 KİŞİ YANGIN YÜZÜNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Şimdiye kadarki en fazla ölü sayısı, Cezayir'deki yangınlarda kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki sahil bölgesi Bejaia'da, bir tahliye operasyonu sırasında alevlerle çevrelenen 34 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölenlerin arasında 10 kişinin de asker olduğu bilgisi geldi.

Cezayirli yetkililer, yangınların %80'inin Pazar günü söndürüldüğünü, ancak yaklaşık 8.000 personel, yüzlerce itfaiye aracı ve bazı uçakların dahil olduğu büyük bir yangınla mücadele çabasının devam ettiğini söyledi.

TUNUS'TA 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cezayir'e komşu Tunus'ta da yangınlar çıktı ve burada kıyı köyü Melloula'dan 300 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

UZMANLAR YANGINLARIN SEBEBİNİN AÇIKLADI

World Weather Atribution isminde iklim bilimcilerden oluşan bir ekipten Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki yoğun sıcak hava dalgaları için açıklama yapıldı.

Uzmanlar bu sıcak hava dalgalarının insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansız olacağını ifade etti.

