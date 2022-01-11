Akdeniz'deki 6.4'lük depremin sesi dehşete düşürdü! AFAD Antalya Elmalı istasyonu kaydetti

Bu sabah saat 04.07'de Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Sabaha karşı gerçekleşen deprem başta Mersin, Antalya ve Kıbrıs olmak üzere çevre bölgelerde hissedildi.

Kısa süreli panik yaratan depremde can ya da mal kaybı olmadı.

AKDENİZ'DEKİ DEPREM SONRASI AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kıbrıs açıklarında 5.6 km derinlikte gerçekleşen deprem sonrası canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy tsunami uyarısında bulundu. AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

AFAD, DEPREMİN SESİNİ PAYLAŞTI

Sabah saatlerinde gerçekleşen ve panik yaratan 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi ise AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedildi. AFAD'dın paylaştığı videoda deprem anında patlama ve çevresine yayılan ses dalgalarının etkisi duyuluyor.



