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Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...

12.05.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yakalanan dolandırıcının ortaya çıkarılan düzeneği pes dedirtti. 23 yaşındaki Youtuber M.M.K., sahte mobil ödeme sayfaları yaparak bazı kart bilgilerini ele geçirdi. Discord üzerinden de canlı yayın açan Youtuber, mağdurların bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayarak elde ettiği kart bilgileriyle kendi Youtube kanalına bağış yaptı.

Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...

Samsun'da 23 yaşındaki bir Youtuber, internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini elde edip haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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DİJİTAL KANITLARA EL KONDU

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. Siber polisi, şikayetleri de değerlendirerek yaptığı çalışma ve takip sonucu 23 yaşındaki Youtuber M.M.K.'nın internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini elde edip haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Siber polisi, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konulurken, M.M.K. gözaltına alındı.

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AKILALMAZ DÜZENEK: CANLI YAYIN AÇARAK...

Gözaltına alınan Youtuber'ın internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini ele geçirdiği ve bu çalıntı kart bilgileri ile binlerce lira haksız kazanç elde ettiği, yine şahsın Discord üzerinden canlı yayın yaptığı ve yayına bağlanan mağdurların bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayarak sahte fatura ödeme sitesinden elde ettiği çalıntı kart bilgileri ile kendine ait YouTube kanalına bağışta bulunarak yine bu haksız kazançtan elde ettiği parayı akladığı tespit edildi. Siber polisinin sanal devriye ekibi tarafından yakalanan M.M.K., polisteki sorgusunun ardından "nitelikli dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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