Akılalmaz görüntü! 'Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu' iddiası

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii'nin geçtiğimiz günlerde tarihi tahta kapısı zarar görmüş, söz konusu durum çok konuşulmuştu. Bununla birlikte bu kez iddiaya göre Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu belirtti.

''OSMANLI'DAN KALMA SU HAZNESİ''

Yavaşçay, ''Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar. Kimsenin umurunda değil bu durum'' dedi.

Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camiinde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar,kimsenin umurunda değil bu durum,Yardıma ihtiyacı var @Talhaugurluel @CirkinIstanbul @mhrpolat #ayasofya pic.twitter.com/ifdQFiIcoM — Ömer Faruk Yavaşçay (@ofyavascay) April 26, 2022

''İNSANLAR BURAYI KUTSAL SAYIYOR''

Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini söylemişti.



