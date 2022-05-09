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  4. Akılalmaz görüntü! 'Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu' iddiası

Akılalmaz görüntü! 'Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu' iddiası

09.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Camii'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağı kırıldı. Söz konusu olayı Twitter'dan paylaşan arkeolog, ''Bu fotoğrafı saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum'' dedi.

Akılalmaz görüntü! 'Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu' iddiası

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii'nin geçtiğimiz günlerde tarihi tahta kapısı zarar görmüş, söz konusu durum çok konuşulmuştu. Bununla birlikte bu kez iddiaya göre Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu belirtti.

''OSMANLI'DAN KALMA SU HAZNESİ''

Yavaşçay, ''Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar. Kimsenin umurunda değil bu durum'' dedi.

''İNSANLAR BURAYI KUTSAL SAYIYOR''

Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini söylemişti.

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Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Sosyal medyadaki fotoğraf büyük tepki çektiAyasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Sosyal medyadaki fotoğraf büyük tepki çekti


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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
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